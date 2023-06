Publicada relação de candidatos aprovados no processo seletivo

Poços de Caldas,MG – A Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, Divisão de Recursos Humanos, publicou no Descomplica, a relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2023.

No total são 54 vagas disponíveis em variadas funções com o objetivo na contratação de pessoal é para atendimento à necessidade temporária excepcional de interesse público do município.

A comunicação com os aprovados, para se apresentarem para o início do trabalho, será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Município e também por contato telefônico da Divisão de RH da Prefeitura. O Processo Seletivo Simplificado é uma contratação de pessoal por prazo determinado (até 2 anos), para atendimento à necessidade temporária excepcional de interesse público do município, nos termos das legislações pertinentes e normas estabelecidas via Edital. Os contratos seguem os preceitos da Lei Municipal 8.399 e o Decreto 13.993/22.