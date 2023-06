Vereadora espera solução para problemas das barragens com nova classificação da INB

Poços de Caldas, MG – A vereadora Dra.Regina Cioffi expressou sua esperança de que a nova classificação da Indústrias Nucleares do Brasil (INB) possa resolver os problemas relacionados às barragens. Essa questão tem se arrastado desde 1992, quando a produção de transformação de urânio em Yellow Cake foi interrompida.

“Medidas mitigatórias vêm sendo adotadas desde então na Unidade de Descomissionamento de Caldas (UDS) da INB. No entanto, a situação das barragens, especialmente a Barragem Sérgio Valente, localizada a jusante da Bacia de Águas Claras, tem sido motivo de preocupação”, disse Dra. Regina.

A vereadora ressaltou que a barragem está funcionando atualmente, mas concordou em recomeçar a explicação desde o início para melhor compreensão. A reclassificação em questão é uma questão preocupante, que se arrasta ao longo dos anos. Desde 1992, a extração de urânio e a transformação em Yellow Cake foram interrompidas, e os problemas relacionados às barragens têm sido uma preocupação constante.

“A situação atual é que as barragens passaram por uma reclassificação de emergência devido à mudança na entidade responsável pela classificação. Anteriormente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CENEM) era responsável por essa tarefa, mas desde o final do ano passado, a Agência Nacional de Mineração assumiu essa fiscalização em todo o país.

Quando os fiscais da Agência Nacional de Mineração realizaram a inspeção das barragens, consideraram-nas de risco nível um, resultando na criação de áreas de auto salvamento ao redor das barragens. Esse é um problema que persiste há muito tempo, e a vereadora sempre manifestou preocupação com a Bacia de Águas Claras em suas entrevistas”, disse a vereadora.

A vereadora elogiou a possibilidade de critérios mais rigorosos para garantir a resolução desses problemas. Ela espera que a INB agora possa realmente solucionar essas questões relacionadas à barragem e avançar no processo de descomissionamento, em vez de considerar trazer mais rejeitos e resíduos radioativos da usina de Botuxim.

“Essa situação afeta o Planalto de Poços de Caldas, incluindo as cidades de Poços de Caldas e Andradas”, disse a vereadora ressaltando a importância de cobrar da INB todos os esforços necessários para resolver definitivamente a situação das barragens e evitar que a classificação aumente para níveis mais elevados no futuro, trazendo transtornos para a região.

Para abordar essa reclassificação e esclarecer todos os pontos, a Comissão das Águas solicitou uma reunião emergencial na próxima segunda-feira, às 16 horas, com a participação do diretor da INB. “Aproveitando esse momento convido a todos para uma reunião emergencial da Comissão das Águas, que ocorrerá na próxima segunda-feira, 19/06, às 16 horas”, disse a Dra. Regina. A reunião contará com a participação do diretor da INB, com o objetivo de esclarecer os pontos levantados e garantir uma compreensão clara da situação, especialmente em relação às medidas emergenciais que serão adotadas diante da reclassificação das barragens.

A vereadora destaca que a reunião será realizada de forma híbrida, permitindo tanto a participação presencial quanto virtual, por meio de um link a ser divulgado oportunamente na segunda-feira. É uma oportunidade para que todos interessados possam se envolver e acompanhar de perto os desdobramentos dessa importante questão.

A presença do diretor da INB na reunião fornecerá informações essenciais sobre as ações planejadas e as soluções propostas para lidar com as barragens em questão. Serão discutidas medidas emergenciais que visam garantir a segurança e a preservação ambiental diante dessa reclassificação recente.

“A participação ativa de todos os envolvidos é fundamental para buscar uma solução efetiva para os problemas das barragens e assegurar a tranquilidade e o bem-estar da comunidade local”, finalizou a vereadora.

