Arraiá de Poços 2023: coordenadora de equipamentos turísticos fala sobre o evento

Poços de Caldas, MG – A coordenadora de equipamentos turísticos, Paula Narayane Souza Franco, compartilhou com a reportagem do Mantiqueira detalhes sobre o próximo evento importante que ocorrerá na cidade. Trata-se do Arraiá de Poços 2023:, que acontecerá de 22 a 25 de junho.

O evento contará com uma variedade de atrações locais, incluindo shows diários, teatro, quadrilha junina e dois mega shows especiais. A abertura ficará por conta do cantor Guilherme Santiago, no dia 22, e o encerramento será com a apresentação de Teodoro e Sampaio, no dia 25.

Além das apresentações musicais, o Arraiá de Poços 2023: contará com uma grande variedade de comidas típicas, com dezoito barracas de comidas, duas barracas de pescaria e dez barracas de cervejarias artesanais da região da Rota do Vulcão.

Nos sábados e domingos, a partir das 10h30, haverá também uma área dedicada às crianças, com pintura facial, brinquedos infláveis e muitas quadrilhas.

“No ano passado, o evento foi um grande sucesso, marcando o retorno das atividades após dois anos de paralisação devido à pandemia. A expectativa é que este ano o Arraiá de Poços 2023: repita o mesmo sucesso, se não superando-o”, destacou Paula Narayane.

Além do arraial, a coordenadora menciona que a Secretaria de Cultura está programando diversas ações para o segundo semestre, incluindo o festival de inverno no mês de julho. Ela destaca que também estão sendo realizadas manutenções nos equipamentos turísticos, visando receber os turistas que são esperados em grande número durante o mês de julho. Além disso, já estão sendo programados eventos e consertos, com destaque para a decoração natalina e as surpresas preparadas para o aniversário da cidade.

