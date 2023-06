Gás de cozinha tem redução de preço para entrega e retirada no depósito

Poços de Caldas, MG – No último levantamento realizado pelo Procon/Poços, constatou-se uma queda nos preços do gás de cozinha, tanto para retirada no depósito como para entrega. Comparando com a pesquisa realizada em 15/05/2023, verificou-se uma redução de 5,19% no valor para retirada no depósito e 4,93% no valor para entrega. Essa queda de preços é uma ótima notícia para os consumidores, uma vez que contribui para aliviar o orçamento doméstico.

Além disso, ao compararmos os dados com a pesquisa realizada em 15/06, podemos observar uma queda ainda mais expressiva nos preços do gás de cozinha. Nesse período de um ano, houve uma redução de 11,28% no valor para retirada no depósito e 9,89% no valor para entrega.

Essas reduções consecutivas nos preços do gás de cozinha trazem benefícios diretos para os consumidores, permitindo que eles economizem em suas despesas diárias. Com preços mais acessíveis, as famílias têm a oportunidade de utilizar esse recurso essencial para o preparo de alimentos sem comprometer seu orçamento. É importante destacar que, apesar das quedas recentes, é fundamental que os consumidores estejam atentos e pesquisem sempre antes de adquirir o gás de cozinha, a fim de obter o melhor custo-benefício possível.