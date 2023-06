Grande oportunidade de avaliação para o Santos Futebol Clube em Poços de Caldas

O Santos Futebol Clube, em parceria com a Academia de Futebol Yoorim Curimbaba, anuncia uma grande oportunidade de avaliação para jovens jogadores no próximo domingo, dia 18 de junho, no Campo do Marco Divisório, às nove horas da manhã. O evento contará com a presença do professor Balu, renomado avaliador e ex-jogador do Santos, que estará proporcionando a chance para garotos das categorias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 demonstrarem seu talento e habilidades. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com Marcelo pelos números: 35 99969-1530 e 35 99746-0152.