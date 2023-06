Obra do imenso Machado de Assis, Dom Casmurro é a indicação de leitura

Poços de Caldas, MG – Capitu traiu ou não traiu Bentinho? A maior questão da literatura brasileira é muito menor que a obra que a encerra, que tem em Maria Capitolina de Pádua Santiago, a própria Capitu, com seus olhos de ressaca, uma das principais personagens femininas da história da criação literária nacional. Dom Casmurro, a mais popular obra de Machado de Assis, é a indicação de leitura das bibliotecas públicas para esta semana.

“Dom Casmurro” conta a história de Bento Santiago, o Bentinho, apelidado de Dom Casmurro por ser calado e introvertido. Na adolescência, apaixona-se por Capitu, abandonando o seminário e, com ele, os desígnios traçados por sua mãe, Dona Glória, para que se tornasse padre. Casam-se e tudo corre bem até o amor se tornar ciúme e desconfiança. É esta a grande questão que magistralmente Dom Casmurro expõe ao longo de 148 capítulos: a dúvida que paira ao longo de toda a obra sobre a possibilidade de traição de Capitu com o grande amigo de Bentinho, Escobar.

Publicado pela primeira vez em 1899, o romance psicológico do realismo brasileiro, com narrador em primeira pessoa, apresenta, de forma irônica, uma crítica à sociedade carioca do século XIX, visando mostrar a vida como ela é, sem retoques.

Bem ao estilo machadiano, o narrador conversa com o leitor ao longo da obra: “Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não achei melhor título para a minha narração – se não tiver outro daqui até ao fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores; alguns nem tanto”.

Adaptações

Por sua importância para a literatura brasileira, a obra recebeu várias adaptações em formatos diferentes, incluindo História em Quadrinhos. Lançada pela editora Devir, a adaptação feita por Mario Cau e Felipe Greco venceu a categoria “Melhor Adaptação para Quadrinhos” no Troféu HQMIX, o maior prêmio latino-americano do mercado de Histórias em Quadrinhos e Humor Gráfico. A HQ está disponível para empréstimo nas bibliotecas Centenário e do CEU da zona leste.

Na TV, a minissérie Capitu, criada por Luiz Fernando Carvalho, trouxe as atrizes Letícia Persiles e Maria Fernanda Cândido como Capitu. Esta última viveu também Ana, no filme Dom, dirigido por Moacyr Góes, livre adaptação e atualização da obra de Machado de Assis para os cinemas. Em 1968, foi lançado o longa “Capitu”, dirigido por Paulo Cesar Saraceni, com Othon Bastos como Bentinho, Raul Cortez como Escobar e Isabella Cerqueira Campos, no papel-título.

Indicação

“Dom Casmurro” é indicação de leitura da equipe da Biblioteca Pública Municipal do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) e está disponível nas cinco unidades que compõem o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas. Toda semana, o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, divulga uma sugestão de leitura. O objetivo é democratizar o acesso ao acervo bibliográfico das bibliotecas, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.