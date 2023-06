Poços de Caldas FC convoca imprensa e torcedores para anunciar treinador

Poços de Caldas,MG – O Poços de Caldas Futebol Clube convocou imprensa e torcedores para uma coletiva de imprensa, que será realizada hoje, às 15h. O evento ocorrerá no Auto Posto RT, situado na Avenida João Pinheiro, 541, no centro da cidade.

A coletiva de imprensa tem como principal objetivo apresentar as novidades do Vulcão para a temporada 2023 e compartilhar informações essenciais sobre os preparativos para a participação no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.

Entre as grandes surpresas que serão reveladas, destaca-se a apresentação do novo técnico do Vulcão, o renomado André Augusto Leone. Com uma carreira brilhante como jogador, André Leone acumulou experiência em renomadas equipes do cenário brasileiro e internacional, incluindo passagens pelo Vasco, Goiás, Corinthians, Cruzeiro e Guarani, entre outros. Além disso, o técnico também treinou equipes como Grêmio Barueri, Jaguariúna e Linense, demonstrando sua competência e visão estratégica.

É importante ressaltar que o Técnico André Leone possui licença na CBF Academy Nível A para treinadores, o que atesta seu alto nível de qualificação e expertise. Sua chegada ao Vulcão representa um importante reforço para a comissão técnica, trazendo consigo o desafio de levar o clube ao acesso no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.

“Convocamos, portanto, a imprensa local e, especialmente, a torcida apaixonada para comparecerem à Coletiva de Imprensa amanhã, onde serão revelados detalhes sobre o novo técnico e outras novidades do Poços de Caldas Futebol Clube para a temporada 2023. A presença de todos será fundamental para fortalecer o apoio ao clube e estabelecer um ambiente de entusiasmo e confiança”. disse Alessandro Gaiga, presidente do Poços de Caldas FC. “Contamos com a participação de todos os veículos de comunicação e torcedores engajados nesse importante momento na história do Poços de Caldas Futebol Clube. Juntos, construiremos uma temporada de sucesso e estaremos mais fortes rumo aos nossos objetivos”, falou Gaiga.

SERVIÇO

Data: Sexta-feira, 16 de junho de 2023

Horário: 15h

Local: Auto Posto RT

Endereço: Avenida João Pinheiro, 541 – Centro, Poços de Caldas

#OVulcãoDoSulDeMinas