Previsão do tempo nesta sexta-feira, 16, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 16, é de céu nublado e chuvas no decorrer do dia ( 5mm). Temperatura máxima pode chegar aos 20 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

Nesta sexta-feira, as condições meteorológicas ainda favorecem ao tempo instável em todo o centro, oeste e sul do estado de Minas Gerais, por causa do avanço de uma frente fria sobre o Brasil Central. Acentuado volume de chuva ainda pode ocorrer, especialmente, na Zona da Mata mineira nos próximos dois dias em resposta a intensificação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o oceano Atlântico Sul.

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada no Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado.