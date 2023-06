Secretaria de Turismo realiza reunião para acertar detalhes do “Arraiá de Poços 2023”

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Turismo, promoveu nesta terça-feira (25), uma reunião com todos os representantes de setores responsáveis para a realização do “Arraiá de Poços 2023”.

Na oportunidade estiveram presentes membros das secretarias de Turismo, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social, além da Vigilância Sanitária, DME, Guarda Municipal, Demutran, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, o Arraiá de Poços não é um evento da Prefeitura, mas sim de toda cidade. “Se faz importante realizarmos essa reunião para unirmos forças para que todas as instituições que irão trabalhar na festa possam executar seu trabalho da melhor maneira possível, entregando para a população mais um belo evento e bem organizado, onde crianças, jovens, adultos e toda a família possam desfrutar com segurança todos os dias da festividade”, comentou o secretário. Para a coordenadora da Divisão de Equipamentos Turísticos, Paula Narayane, a população pode esperar um evento bem organizado. “Já adiantamos toda a parte documental inclusive já com a emissão do AVCB pelo Corpo de Bombeiros, o que mostra que o evento está atendendo as normas de seguranças exigidas, além disso, estamos tomando algumas medidas para reforçar a segurança para podermos ter uma festa tranquila”, ressaltou Paula.

A Polícia Militar foi representada na reunião pelo capitão Raicoski que salientou a importância do encontro. “Como se trata de um evento de porte grande, realmente se faz necessário uma melhor organização e planejamento até mesmo para prevenção criminal, então sugerimos algumas ações pontuais como melhora na iluminação e aplicação de protocolos de controle de acesso, tudo visando que o evento se realize de forma tranquila e ordeira”, ressaltou o capitão.

A edição 2023 do “Arraiá de Poços” contará com diversas atrações entre os dias 22 a 25 de junho. No evento contará com uma mega estrutura, com ampla praça de alimentação, exposições, além de serviços com atendimento gratuito para a população e tudo que uma festa merece.

Com entrada gratuita, o evento promete movimentar mais uma vez toda a cidade inclusive com grandes atrações da música no cenário nacional.

A primeira atração confirmada foi a dupla Teodoro e Sampaio. A dupla mais amada do Brasil tem mais de 40 anos de estrada e se apresenta em Poços de Caldas no dia 25 de junho.

Com mais de 40 anos de estrada, o show traz os grandes sucessos da dupla com uma releitura melódica e musical sem igual, relembrando toda a trajetória, desde os primeiros sucessos em 1981 até os hits atuais.

A dupla Guilherme & Santiago sobe ao palco na quinta-feira, dia 22 de junho, e promete agitar o público com sucessos como Se Ele Soubesse, Casa Amarela, Meia Noite e Meia, E Daí e Do Outro Lado da Cidade. A dupla é de Goiás e soma quase 30 anos de carreira, sendo um dos destaques da música sertaneja no Brasil.

A Programação Musical e Cultural do Arraiá de Poços visando valorizar os artistas e tradições locais também já foram divulgadas.

O Arraiá de Poços acontece de 22 a 25 de junho, no Parque Municipal Antônio Molinari.

Confira a programação completa

22/06 – Quinta-Feira

19h00 – Nádia Campos

20h30 – João Guilherme

22h00 – Guilherme & Santiago

23/06 – Sexta-Feira

18h30 – Nathalia Diniz

21h00 – Léo Fraga

23h30 – Giovani e Denílson (palco principal)

24/06 – Sábado

17h00 – Arraiá Buscapé

19h00 – Pedro Ronchini

20h30 – Rodrigo Lessa & Miguel (palco principal)

22h30 – Thayla Franchelle (palco principal)

25/06 – Domingo

14h30 – Trio de Gala

16h30 – Cia BriNcanto

18h30 – João Carlos e Carlos Leite

20h00 – Teodoro & Sampaio

Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Turismo, pelos telefones 3697-2305 ou 3697-2300.