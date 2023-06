Secretário celebra crescimento e sucesso do setor turístico na cidade

Poços de Caldas, MG – O Secretário de Turismo de Poços de Caldas, Israel Pereira, está comemorando o atual cenário turístico da cidade. Segundo ele, a cidade tem vivido momentos especiais, com lotação praticamente total durante os finais de semana, o que demonstra um crescimento significativo e positivo para o setor.

Uma das ações destacadas pelo Secretário é a privatização concretizada recenemente, que tem se mostrado uma decisão acertada. Pereira ressalta que a concessão está em processo de crescimento e é de extrema importância nesse momento especial que a cidade está vivendo.

Além disso, o Secretário destaca outros eventos e programações culturais que têm contribuído para o sucesso do turismo em Poços de Caldas. Ele enfatiza o histórico da cidade, sua cadeia produtiva e a preparação de toda a estrutura turística para receber os visitantes da melhor forma possível, oferecendo serviços de qualidade.

O Secretário celebra o feriado de Corpus Christi, que teve ocupação hoteleira de 100% e uma movimentação intensa na cidade. Ele destaca que a expectativa para este ano é muito superior à do ano passado, o que é motivo de agradecimento e satisfação.

Israel Pereira lembra ainda uma pesquisa que aponta Minas Gerais como o segundo destino mais procurado do Brasil, e Poços de Caldas como uma das cidades mais visitadas. Ele ressalta a importância desse reconhecimento, destacando o histórico e as melhorias na infraestrutura, gastronomia e atrativos turísticos do estado.

O relacionamento com a empresa Citur também é destacado como muito bom, com projeções de melhorias na infraestrutura e atendimento. O Secretário menciona a reabertura planejada da Fonte dos Amores e a construção da Casa de Chá no Recanto Japonês, fruto de um trabalho conjunto de quatro instituições: o Conselho de Patrimônio, a Secretaria de Turismo, as demais secretarias da Prefeitura Municipal e a Associação Nique.

Pereira destaca o comprometimento dessas instituições em fornecer serviços turísticos diferenciados, com estruturas novas e arquitetura de qualidade. Ele ressalta a importância dessas parcerias para o crescimento contínuo do turismo em Poços de Caldas e afirma que muitas coisas boas ainda estão por vir para a cidade.

