Acidente com colisão em poste deixa vítima ferida na avenida Alcoa

Poços de Caldas, MG – Na noite desta sexta-feira, 16 de junho, por volta das 18h e 29min, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão envolvendo um pick-up GM Corsa e um poste de iluminação pública. O acidente ocorreu na Avenida Alcoa, no sentido bairro/centro.

Para atender essa ocorrência, foram deslocadas 01 viatura de salvamento, 01 Unidade de Resgate, 01 ambulância do SAMU e 01 caminhão de incêndio. Ao chegar ao local, já havia uma viatura da Polícia Militar responsável pelo isolamento da área, devido ao risco de choque elétrico causado pela queda do poste.

No interior do veículo, havia uma vítima do sexo masculino, com 38 anos de idade, presa às ferragens e apresentando ferimentos no rosto e um corte na região craniana. Os bombeiros acessaram o veículo, imobilizaram a vítima e a entregaram à equipe médica do SAMU, que após análise, a conduziu para o Pronto Socorro da Santa Casa.

Equipes do DME (Departamento Municipal de Eletricidade) compareceram ao local para realizar os serviços relacionados à rede elétrica, enquanto o local do acidente e o veículo ficaram sob os cuidados da Polícia Militar.

A Avenida Alcoa permaneceu interditada por algum tempo devido à queda do poste e às atividades de reestruturação da parte elétrica. (Fotos: Bombeiros)