Dra. Regina apresenta indicação para zerar a fila de espera de vagas em creches

Poços de Caldas, MG – Na sessão ordinária da Câmara Municipal da última terça-feira, 13, a vereadora Dra. Regina (Progressistas) apresentou uma importante indicação na área da educação ao prefeito Sergio Azevedo (PSDB) cujo objetivo é zerar a fila de espera por vagas nas creches da cidade.

Para a vereadora é fundamental garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação infantil de qualidade desde os primeiros anos de vida. No documento ela ressalta a importância das creches no desenvolvimento e bem-estar das crianças, bem como no suporte às famílias que dependem desses serviços para conciliar trabalho e cuidado dos seus filhos.

“É importante que sejam realizadas de ações como investimento na expansão da capacidade das creches existentes, seja, por meio da construção de novas unidades ou através de parcerias do poder público com instituições privadas para oferecer vagas em creches conveniadas”, diz a vereadora. “Há possibilidade também de criarmos programas de incentivo fiscal ou incentivos para creches particulares que apoiem vagas a preços acessíveis para famílias de baixa renda”, finaliza.

A vereadora afirma também que a creche é um ambiente que abrange toda a família e que desenvolve um papel significativo no acolhimento e educação das crianças, mostrando um mundo de novas experiências e que possibilita a ampliação de seus horizontes.

REUNIÃO EMERGENCIAL

Já na próxima segunda-feira, 19h, às 16h, no Plenário, a Comissão das Águas da Câmara de Poços realiza uma reunião emergencial para discutir o enquadramento da Barragem D4 (Águas Claras) da Unidade de Descomissionamento de Caldas, no critério de fiscalização da ANM – Agência Nacional de Mineração, como nível 1 de emergência, nos termos da Resolução n. 95/2022.

A Comissão das Águas foi criada em 2010 por iniciativa de Dra. Regina e é composta por vereadores e integrantes de diversos órgãos e instituições com o objetivo de buscar soluções para os possíveis agravos ambientais nas águas do município.

A reunião será no formato híbrido, com transmissão ao vivo pelas páginas do Legislativo no Facebook e YouTube.