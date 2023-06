Escola do Legislativo faz entrega de meias arrecadadas na campanha Pezinhos Aquecidos

Poços de Caldas, MG – Na primeira fase de atividades do Parlamento Jovem de Minas, o Polo Sudoeste, através de uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara de Poços, realizou a campanha Pezinhos Aquecidos, com o objetivo de arrecadar meias infantis novas para crianças carentes de 0 a 5 anos. Na última semana, o presidente da Câmara, vereador Douglas Dofu (União Brasil), e a diretora da Escola Taís Ferreira estiveram no Centro de Educação Infantil Municipal Conceição Aparecida Miguel, no bairro Vila Matilde, na zona sul, para fazer a entrega dos 256 pares doados por alunos e comunidade em geral.

A diretora do CEI Maria Lígia Moreira de Freitas de Podestá recebeu as meias arrecadadas e falou sobre a iniciativa. “Ficamos muito contentes com essa ação da Câmara de Poços, através da Escola do Legislativo. Cada aluno ganhou um par de meias e, certamente, elas farão a diferença neste inverno, que promete ser bastante rigoroso. Deixo registrado minha gratidão a todos os vereadores, na pessoa do presidente Dofu, e à Tais, diretora da Escola. Essa campanha tem uma grande relevância e importante alcance social e de amor ao próximo, disse.

O presidente da Poder Legislativo destacou que o Parlamento Jovem, além de trabalhar a questão da educação cidadã, tratou de outra pauta importante. “Os alunos puderam participar de uma campanha solidária, uma ação de iniciativa da Escola do Legislativo de Poços. Estamos felizes com o resultado e também com o empenho dos alunos, que foram motivados a pensar no próximo durante as atividades do projeto”, afirmou. A intenção da Escola do Legislativo, durante o desenvolvimento dos projetos institucionais, é dar continuidade a essas ações, para que mais creches e entidades sejam contempladas.