Poços de Caldas FC anuncia treinador e planos para construção de um CT

Poços de Caldas, MG – O Poços de Caldas Futebol Clube anunciou nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa, a contratação do treinador André Leone para comandar a equipe no Campeonato Mineiro da segunda divisão, que terá início no final de agosto. Aos 44 anos, Leone possui uma forte conexão com Poços de Caldas, uma vez que sua esposa é natural da cidade e possui parentes locais. Nascido em Vargem Grande do Sul, o ex-zagueiro teve uma carreira destacada como jogador, passando por clubes como Corinthians, Vasco da Gama, Cruzeiro, Sport e Goiás, além de ter atuado no AC Siena, da Itália. Seu último clube como atleta foi o União Barbarense, em 2014.

Após encerrar sua carreira como jogador, André Leone decidiu seguir a carreira de treinador de futebol e está entusiasmado com o projeto do Poços de Caldas Futebol Clube. Sua vinda para a equipe foi facilitada pela amizade com Fábio Paulista, ex-vice-presidente do clube. “O Fábio e eu já jogamos juntos, já tínhamos uma amizade anterior, e eu já acompanho Poços de Caldas há algum tempo. Acho que é um namoro antigo, e este ano conseguimos nos acertar, então faremos um grande trabalho por aqui”, afirmou o treinador.

Leone destacou que, embora a equipe esteja em sua fase inicial de formação, o campeonato está se aproximando e ele está ansioso e focado na contratação de jogadores. Ele elogiou a diretoria e o gerente do clube pelo trabalho de buscar os melhores atletas possíveis para garantir um desempenho forte na competição. O treinador reconheceu os desafios logísticos de um campeonato, como campos e viagens, mas ressaltou a importância da colaboração de todos os envolvidos para superar essas dificuldades e atingir os objetivos.

Quanto à montagem do elenco, André Leone revelou que já estão sendo feitas observações de jogadores e planejadas atividades de teste, incluindo a realização de peneiras para selecionar talentos. O treinador destacou sua rede de contatos no mundo do futebol, mas ressaltou que o foco é formar uma equipe forte e promissora, priorizando jogadores mais jovens, uma vez que a equipe conta com a categoria sub-23.

Com a chegada de André Leone, o Poços de Caldas Futebol Clube espera alcançar bons resultados no Campeonato Mineiro da segunda divisão e construir um time competitivo. Os torcedores e a diretoria do clube estão otimistas em relação ao trabalho do treinador e aguardam com expectativa o início da competição.

Presidente

O presidente do Poços de Caldas FC, Alessandro Gaiga, expressou sua satisfação com a chegada do treinador André Leone e ressaltou a importância desse momento para o clube. Gaiga destacou a carreira de sucesso de Leone, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, além de sua experiência internacional. O presidente considera a contratação de Leone um presente para a torcida e acredita que ele contribuirá significativamente para representar a cidade da melhor maneira possível.

Gaiga também mencionou que o próximo passo é iniciar a seleção de jogadores, em conjunto com o vice-presidente e diretor de futebol, Alex Joaquim. O objetivo é montar um elenco competitivo e realizar a pré-temporada para que o time esteja preparado para a competição. O presidente ressaltou a importância de ter um ônibus à disposição da equipe, graças a um novo patrocinador e investidor, o que facilitará a logística e contribuirá para o crescimento do clube.

Além disso, Gaiga mencionou os planos para o futuro, como a busca por um local adequado para a construção do centro de treinamento do clube. Ele expressou otimismo em relação aos projetos e parcerias que estão sendo buscados para fortalecer ainda mais o Poços de Caldas FC. No entanto, o presidente também ressaltou as dificuldades enfrentadas devido à falta de apoio e destacou a importância das empresas que acreditam no esporte e no trabalho realizado pelo clube, como Sicredi, Yoorim, Grupo RT e Duson.

Gaiga, que nasceu e cresceu em Poços de Caldas, manifestou seu amor pela cidade e a paixão pelo clube, mas reconheceu os desafios causados pela falta de apoio. Ele enfatizou a importância de encontrar parceiros e patrocinadores que acreditem no potencial do esporte e no trabalho realizado pela equipe, e celebrou as empresas que têm apoiado o clube até o momento.

Alex

Alex Joaquim voltou a destacar que o projeto doPoços de Caldas FC é a longo prazo e nomomento a prioridade é montar um bom time para a disputa do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Ele comemorou o fato do time estar resolvendo a situação do CT e está confiante que o projeto dará muito certo. Sobre a chegada de jogadores o vice-presidente disse que será realizada uma peneira e assim alguns jogadores serão integrados ao elenco. Outros nomes devem vir indicados por parceiros como Tarcísio Pugliese, entre outros.

Novidades

Entre as novidade anunciadas pelo Poços de Caldas FC está a chegada de um ônibus que chega através de um dos parceiros. Este ônibus será personalidado com as cores do Poços de Caldas FC e transportará a equipe durante todo o campeonato. Foi anunciado ainda a procura por um terreno nas proximidades de Poços de Caldas. Neste local será construído um Centro de treinamentos para o clube. Enquanto este CT não fica pronto o time vai treinar numa chácara alugada e nos campos da cidade.

