Polícia Militar apreende drogas em patrulhamento no bairro Santa Rita

Poços de Caldas, MG – No dia 17 de junho, mais uma ocorrência relacionada ao tráfico ilícito de drogas foi registrada.

Os policiais estavam realizando um patrulhamento no bairro Santa Rita quando receberam informações sobre um indivíduo envolvido no tráfico de drogas e na coação de moradores locais. Imediatamente, foi iniciada uma operação conjunta entre as guarnições.

Ao avistarem a equipe policial, o suspeito tentou fugir a pé entre as residências. No entanto, os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a apreensão.

Como resultado da ação, foram encontrados os seguintes itens ilícitos:

tabletes de maconha

02 pinos de cocaína

01 simulacro de arma de fogo

R$ 218,00 em dinheiro.

Esses materiais foram apreendidos como evidências do crime de tráfico de drogas, fortalecendo o trabalho da polícia no combate ao crime organizado e na promoção da segurança na comunidade.

A equipe envolvida na ação era composta pelos seguintes membros:Sgt Nathália, Sgt Wesley. Patrulha Operacional (POP) 84: Sgt Saraiva, Sd Bárbara.