Previsão do tempo neste sábado, 17, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este sábado, 17, é de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 19 graus e a mínima de 06 graus.

Minas Gerais

Neste sábado, céu nublado a parcialmente nublado no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada no Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado.