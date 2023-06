Procon de Poços reforça dicas para evitar transtornos durante as férias

Poços de Caldas, MG – O Procon de Poços de Caldas faz alerta para quem vai viajar nessas férias. Para que tudo ocorra bem, o Procon recomenda atenção para algumas situações. A principal delas é planejar o destino e o orçamento da viagem com antecedência para não tomar decisões “em cima da hora”, além de se atentar ao alugar um imóvel para temporada, contratar um pacote de viagem ou para quem vai viajar de avião e ônibus.

Locação de veículos

Em caso de locação de veículos, os consumidores têm direito a receber informações claras sobre as condições do contrato, tarifas, seguro, prazos, condições de devolução e restrições. Em caso de problemas no carro, os consumidores têm direito a assistência e reparação, conforme o contrato e a legislação aplicável.

Bagagem Extraviada

Em casos de bagagem extraviada em viagens de ônibus ou avião, é extremamente importante guardar os todos os comprovantes de despacho e compra da passagem para registrar a reclamação e calcular a indenização. No transporte de ônibus, a empresa é responsável pela bagagem e deve entregá-la em até sete dias. Caso a bagagem não seja encontrada, a empresa deve indenizar o passageiro.

Nas viagens aéreas, a empresa tem 21 dias para localizar a bagagem, cabendo indenização quando a mesma não é encontrada.

Pacotes de Turismo

Antes de viajar é importante definir o pacote de turismo e pesquisar sobre a empresa, verificar o contrato e o roteiro da viagem para garantir que todas as informações estejam claras. Se surgirem problemas, o consumidor deve tentar, primeiramente, resolver diretamente com a empresa, mas se não for possível, é indicado abrir uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor.

Hospedagem

Ao reservar hospedagens é recomendado entrar em contato com o local para esclarecer quaisquer dúvidas e garantir que suas necessidades sejam atendidas. Caso você enfrente problemas durante a estadia, como acomodações inadequadas, serviços insatisfatórios ou questões de segurança, é importante comunicar imediatamente a administração do local. Outra dica importante é verificar as avaliações de outros consumidores.

Aluguel por Temporada

Em caso aluguel por temporada, é aconselhável ler atentamente todas as informações fornecidas no anúncio, incluindo detalhes sobre as instalações, regras da propriedade e políticas de cancelamento. Caso tenho o surgimento de problemas após a chegada, como discrepâncias em relação ao que foi prometido no anúncio, o primeiro passo é entrar em contato diretamente com o anfitrião para tentar resolver a situação.

Cruzeiros Marítimos

Após enfrentar problemas com cruzeiros, é necessário obter informações claras sobre o contrato, itinerário, serviços e políticas de cancelamento. As empresas de cruzeiro são responsáveis pela segurança dos passageiros e devem oferecer assistência, acomodação ou reembolso, conforme necessário.

O PROCON de Poços funciona na rua Pernambuco, 562 – Centro.

Horário de atendimento presencial: 08h às 18h de segunda a sexta-feira

Retirada de senha para atendimento presencial: 08h às 17h

Atendimento eletrônico: https://eouve.com.br/