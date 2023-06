Quiz Mantiqueira, uma maneira interativa e divertida de ficar por dentro das notícias da semana

O jornal Mantiqueira lança sua mais nova coluna semanal: o Quiz Mantiqueira. Agora, além de se informar sobre as últimas notícias da semana, os leitores terão a oportunidade de testar seus conhecimentos e colocar à prova sua compreensão dos acontecimentos mais relevantes.

O objetivo do Quiz Mantiqueira é oferecer uma maneira interativa e divertida de envolver os leitores com as notícias, incentivando-os a se manterem atualizados e aprofundando seu entendimento sobre os assuntos em destaque.

A cada semana, serão apresentadas perguntas relacionadas aos principais eventos, acontecimentos e temas abordados pelo jornal. Os leitores serão desafiados a selecionar a resposta correta entre várias opções fornecidas, testando assim sua capacidade de absorver e reter informações relevantes.

Essa nova coluna tem como objetivo não apenas entreter, mas também promover uma cultura de informação e conhecimento entre os leitores. Ao participar do Quiz Mantiqueira, os leitores terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades de compreensão de leitura, bem como ampliar seu conhecimento sobre os assuntos que estão sendo discutidos na atualidade.

Não perca tempo e fique atento às próximas edições do Mantiqueira para participar do Quiz Mantiqueira e medir seu conhecimento sobre as notícias mais relevantes da atualidade. Esteja pronto para mostrar seu domínio dos acontecimentos e se tornar um verdadeiro especialista em informação.

Vamos ao Quiz Mantiqueira desta semana: Boa sorte!!!

VOCÊ ACOMPANHOU AS MANCHETES DA SEMANA?

Faça nosso quiz para descobrir.

1 – Qual é o objetivo da indicação apresentada pela vereadora Dra. Regina na área da educação?

a) Ampliar a capacidade das creches existentes.

b) Construir novas unidades de creches.

c) Estabelecer parcerias com instituições privadas para oferecer vagas em creches conveniadas.

d) Criar programas de incentivo fiscal para creches particulares.

e) Todas as opções estão corretas.

2 – Qual foi o objetivo da campanha “Pezinhos Aquecidos” realizada pelo Polo Sudoeste, por iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara de Poços?

a) Arrecadar alimentos para crianças carentes de 0 a 5 anos.

b) Arrecadar roupas de inverno para crianças carentes de 0 a 5 anos.

c) Arrecadar brinquedos para crianças carentes de 0 a 5 anos.

d) Arrecadar meias infantis novas para crianças carentes de 0 a 5 anos.

e) Arrecadar dinheiro para instituições de ensino.

3 – Quem propôs a audiência sobre Combate à Violência Escolar na Câmara de Poços de Caldas?

a) Vereador Wellington Paulista (União Brasil)

b) Diretora Denise Nery Ramos

c) Conselheiro Tutelar Ricardo Vinícius Dantas

d) Delegada Regional de Polícia Civil Dra. Maria Cecília Gomes Flora

e) Secretária de Educação Maria Helena Braga

4 – Qual é o objetivo da Indicação n. 1.367 apresentada pela vereadora Luzia Martins em Poços de Caldas?

a) Instalar um parque temático no centro da cidade.

b) Construir uma nova trincheira na rua Correa Neto.

c) Criar um jardim vertical nos paredões da Trincheira Tancredo Neves.

d) Implementar um projeto de reciclagem de resíduos na região.

e) Propor a construção de um novo edifício governamental no centro da cidade.

5 – Quem é o novo treinador do Poços de Caldas Futebol Clube?

a) Alessandro Gaiga

b) Fábio Paulista

c) André Leone

d) Alex Joaquim

e) Tarcísio Pugliese

6 – Qual foi a pontuação final no jogo de handebol sub-17 masculino entre Poços de Caldas e Guaranésia?

a) 20×20

b) 21×21

c) 22×22

d) 23×23

e) 24×24

7 – Quais foram as colocações obtidas pela dupla Sabrina Gimenes e Edward Barnes nas etapas do Festival Brasil Ride Botucatu 2023?

a) Primeiro lugar na primeira etapa, segundo lugar na segunda etapa e terceiro lugar na terceira etapa.

b) Terceiro lugar na primeira etapa, quarto lugar na segunda etapa e segundo lugar na terceira etapa.

c) Quarto lugar na primeira etapa, terceiro lugar na segunda etapa e segundo lugar na terceira etapa.

d) Segundo lugar na primeira etapa, terceiro lugar na segunda etapa e quarto lugar na terceira etapa.

e) Quarto lugar na primeira etapa, segundo lugar na segunda etapa e terceiro lugar na terceira etapa.

8 – Quais foram as conquistas da Caldense na 6ª edição do Conexão Caldense de vôlei?

a) Campeã na categoria Masculino, campeã na categoria 30+ e terceiro lugar na categoria 55+.

b) Campeã na categoria Masculino, vice-campeã na categoria 30+ e terceiro lugar na categoria 55+.

c) Vice-campeã na categoria Masculino, campeã na categoria 30+ e terceiro lugar na categoria 55+.

d) Campeã na categoria Masculino, campeã na categoria 55+ e terceiro lugar na categoria 30+.

e) Vice-campeã na categoria Masculino, campeã na categoria 55+ e terceiro lugar na categoria 30+.

9 – Em casos de bagagem extraviada em viagens de ônibus ou avião, qual é o prazo para a empresa localizar a bagagem?

a) 7 dias

b) 14 dias

c) 21 dias

d) 30 dias

e) 45 dias

10 – Qual foi a redução percentual nos preços do gás de cozinha para retirada no depósito, comparando os levantamentos realizados em 15/05/2023 e 15/06/2023?

a) 5,19%

b) 4,93%

c) 11,28%

d) 9,89%

e) 15,12%