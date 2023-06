Time sub-17 de basquete masculino da Caldense é campeão da Lidarp

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (17), o time sub-17 de basquete masculino da Caldense, comandado por Otávio Damião, o Aranha, sagrou-se campeão da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo – Lidarp. As finais foram realizadas na cidade de Muzambinho e a Caldense venceu os donos da casa na decisão pelo placar de 37 x 26. O terceiro lugar ficou com Pouso Alegre, que venceu Guaranésia na disputa pelo terceiro lugar por 47 x 32. A torcida de Poços de Caldas compareceu ao ginásio Milton Neves, dando um verdadeiro show ao incentivar a equipe da Caldense.

Após a conquista na casa do adversário, Aranha conversou com o Mantiqueira e destacou a importância desse título. Ele ressaltou o trabalho árduo realizado ao longo do ano, mesmo diante de um início conturbado, com novas competições e algumas dúvidas. A equipe passou por mudanças e trocas de atletas, mas graças ao esforço de todos, foram coroados com a vitória, demonstrando que o trabalho vem progredindo gradualmente.

Aranha revelou que o time agora se prepara para a Liga de Campinas, onde estão avançando nas categorias sub-18 e sub-21. A maioria dos atletas também participará da categoria sub-18, com a adição de alguns jogadores. A equipe está completa e pronta para trabalhar ainda mais duro, buscando novas conquistas até o final do ano, com o objetivo de encerrar a temporada com chave de ouro.

A vitória na Liga Desportiva do Alto Rio Pardo – Lidarp possui um significado especial para Aranha, que se mostra extremamente feliz com o título pelo segundo ano consecutivo. Ele enaltece a vontade e o empenho dos jogadores, que se dedicam tanto nos treinamentos quanto nos estudos, ressaltando a importância dessa combinação. O técnico expressa seu orgulho pela equipe e afirma que todo o esforço valeu a pena.

Aranha também destaca o apoio dos familiares dos jogadores, que estão presentes tanto nos jogos em casa quanto fora, acompanhando e incentivando a equipe. Esse suporte faz com que o time se sinta mais confiante e determinado, independentemente do adversário. A vontade de ser campeão é demonstrada em cada partid

Resultados das finais

Semifinal 1: Caldense 40 x 29 Guaranésia

Semifinal 2: Muzambinho 47 x 20 Pouso Alegre

Disputa do terceiro lugar: Pouso Alegre 47 x 32 Guaranésia

Final: Caldense 37 x 26 Muzambinho

TEXTO E FOTOS – PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA