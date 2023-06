2ª edição da campanha “Fique Sabendo” realiza mais de 100 testes rápidos de HIV e sífilis

Poços de Caldas,MG – O CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria de Saúde realizou no último sábado (17), a 2ª edição da Campanha “Fique Sabendo”.

Foram atendidas 350 pessoas no Posto montado em frente ao Banco Itaú onde foram realizados 110 testes rápidos para HIV e Sífilis, além das orientações sobre prevenção com a distribuição de 4000 preservativo e informativos.

Além da Campanha, a equipe multiprofissional realiza mensalmente de segunda à sexta-feira, oferecendo a testagem rápida para o HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C, profilaxia pós-exposição sexual (PEP), diagnóstico e tratamento das outras ISTs.