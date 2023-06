Alcoa realiza 2º encontro com bairro Campestrinho, em Divinolândia (SP)

Poços de Caldas, MG – Cumprindo o compromisso de estreitar o relacionamento com as comunidades, a Alcoa Poços de Caldas promoveu, em 5 de junho, a 2ª edição do café com moradores do bairro Campestrinho, em Divinolândia (SP), uma das áreas de operação.

O evento – que contou com a participação de representantes dos poderes executivo e legislativo, como o vice-prefeito Paulo Aurilietti, que também é membro do Conselho Consultivo de Relações Comunitária (CCRC); o chefe de gabinete Mario Ferreira Pinto e o vereador Marco Antônio Coelho – teve como finalidade apresentar o plano de ação referente às demandas do 1º encontro, realizado no dia 17 de abril.

A apresentação foi realizada por Fabio Costa, analista de Relações Comunitárias e Comunicação Externa, e Lucas Goes, supervisor Socioambiental – esclareceram sobre as solicitações relacionadas à infraestrutura, meio ambiente e investimentos sociais, como pontos de captação de água; plano de umectação das estradas e acesso de caminhão-pipa ao poço artesiano, além de reforma da quadra do bairro e limpeza do rio. Também estiveram presentes representantes da Alcoa, como a gerente de Relações Externa e Comunicação, Maria Cristina Gonçalves, e Fernanda Ferrante, Gerente de Mineração.

“O relacionamento com a comunidade é uma via de mão dupla. Após ouvir os pedidos do primeiro encontro, trabalhamos junto ao poder público para avaliar e estruturar formas de colocar em prática ações que proporcionem resultados positivos ao bairro”, disse a gerente de Relações Externas e Comunicação da Alcoa.

Na reunião também ficou estabelecida a criação do Comitê Gestor de Campestrinho, composto por integrantes da Alcoa e da comunidade, que fará reuniões trimestrais para fortalecer um relacionamento permanente e contínuo entre as partes.

“A Alcoa é uma empresa atuante e de enorme qualidade para ajudar o pessoal do bairro. Estamos sempre tentando melhorias para Campestrinho e instituições do município. Espero agregar e contribuir muito com o Comitê”, afirmou Alessandra Gouvea, integrante do grupo e gestora da EMEB Professor Germinal Ferrari, membro do CCRC e também do Comitê de Gestor.

