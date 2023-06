Câmara discute o tema Coleta Seletiva nesta quarta-feira

Poços de Caldas, MG – Atendendo a um Requerimento de autoria da vereadora Regina Cioffi (PP), a Câmara de Poços realiza, nesta quarta-feira (21), às 15h, uma audiência para discutir o tema “Políticas Públicas para Coleta Seletiva no Município”. O encontro tem transmissão ao vivo pela páginas do Legislativo no Facebook e YouTube.

Para a legisladora, é preciso debater com os atores envolvidos, agentes políticos e sociedade como um todo soluções para a efetiva implantação de uma coleta seletiva como forma de política pública. “A coleta seletiva evita que parte do resíduo seja destinada aos aterros, garantindo a reciclagem e a reutilização e diminuindo o impacto negativo no meio ambiente. Além disso, é oportunidade de trabalho e renda aos cidadãos, colaborando com a diminuição da vulnerabilidade econômica e social. Um tema importante, que precisa estar em constante discussão com todos aqueles envolvidos nesse processo, visto que a coleta seletiva é um direito básico, mas pouco garantido pelas políticas existentes”, afirma.

No Requerimento aprovado pela Câmara, a vereadora fala, também, sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que propõe metas para melhoria da gestão de resíduos sólidos no Brasil, fornecendo diretrizes a serem seguidas e alcançadas com a responsabilidade compartilhada. Regina ressalta, ainda, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca o Brasil em situação de igualdade aos principais países desenvolvidos no que se refere ao marco legal e inova com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na logística reversa, como na coleta seletiva. “Todas essas questões demonstram a necessidade de esforços e ações efetivas para que haja uma política pública eficiente na coleta seletiva”, finaliza.