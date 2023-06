Conferência debate Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável em Poços

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas realizou, na manhã da última sexta-feira (16), a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, com o objetivo de discutir os desafios e perspectivas da Política de Segurança Alimentar e Nutricional em âmbito local. O evento aconteceu na sede da AADV (Associação de Assistência aos Deficientes Visuais) e reuniu representantes de diversas instituições e pessoas da comunidade interessadas no tema.

O objetivo geral é ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da soberania alimentar, garantindo a todos o direito humano à alimentação adequada e saudável, assegurando a participação social e a gestão intersetorial na área.

A abertura do evento contou com a participação da secretária municipal de Promoção, Marcela de Carvalho, e do secretário adjunto de Saúde, Carlos Almeida. “A Conferência é um momento único e enriquecedor para debatermos as políticas públicas na área da segurança alimentar, avaliando o trabalho integrado que vem sendo realizado e apontando caminhos para o aperfeiçoamento constante”, destaca a secretária Marcela de Carvalho.

“Após as palestras, foram formados grupos de discussão, que apresentaram mais de dez propostas, que serão levadas para a Conferência Regional”, informa o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto. Entre as sugestões estão a criação do Banco de Leite Materno, a alteração da faixa de renda dos atendidos com o benefício da Cesta Verde de ¼ para 1/5 do salário mínimo e incentivo à agricultura familiar com valor anual garantido aos produtores.

Na Conferência também foram eleitos os delegados que representarão Poços de Caldas na Conferência Regional, que será realizada em agosto, na cidade de Alfenas.

Segurança alimentar

A segurança alimentar e nutricional diz respeito à efetivação do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

Dentro das ações de segurança alimentar, o município conta com equipamentos públicos como o Restaurante Popular e o Banco de Alimentos, além de integrar iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).