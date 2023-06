Nesta segunda-feira (19), a Lei Seca completou 15 anos desde a sua implementação no Brasil. A fim de destacar a importância dessa data, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) divulgou um dossiê contendo dados alarmantes sobre os acidentes provocados pelo uso de álcool no país.

De acordo com o documento, em 2021, o número de vítimas fatais em decorrência da mistura de álcool com direção foi de 10.887 pessoas, resultando em uma média de 1,2 óbito por hora. Esses números nos alertam para a gravidade do problema que ainda persiste em nossas estradas e ruas.

No entanto, é importante ressaltar que, apesar do cenário alarmante, os dados revelaram um avanço significativo. Comparado a 2010, quando a Lei Seca possuía apenas dois anos de vigência, a taxa de mortes por 100 mil habitantes em 2021 foi 32% menor.

Essa redução é um sinal encorajador de que as medidas adotadas para combater a combinação perigosa entre álcool e direção estão surtindo efeito. A Lei Seca, com suas restrições e punições mais rígidas, tem sido fundamental para alertar os motoristas sobre os riscos associados à embriaguez ao volante.

No entanto, é necessário ressaltar que o trabalho ainda está longe de ser concluído. Ainda há um número considerável de vidas perdidas e famílias destruídas por conta da irresponsabilidade de alguns condutores. É fundamental que o governo continue a investir em campanhas educativas e reforçar a fiscalização em todo o território nacional.