Panfletagem marca Dia Mundial de Conscientização sobre a violência contra idoso

Poços de Caldas, MG – Mesmo com chuva, os integrantes do Conselho Municipal do Idoso e de instituições parceiras estiveram no cruzamento das ruas Assis Figueiredo e Prefeito Chagas, na área central, para alertar a sociedade para a conscientização e combate à violência contra os idosos, na manhã da última quinta-feira, 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa.

A panfletagem educativa marca o Junho Violeta em Poços de Caldas. “O dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Essa data faz alusão ao Junho Violeta, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de se combater a violência contra a pessoa idosa”, destaca a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Suelen Bravo Machado.

A data foi criada em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa (INPES), com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o combate das diversas formas de violência cometida contra a pessoa idosa. A iniciativa integra um movimento global em alusão ao Dia Internacional de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, lembrado no dia 15 de junho.

A violência contra a pessoa idosa é entendida como ação única ou repetida ou omissão que cause danos ou angústia e que acontece em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança. As principais formas de violência contra os idosos são: negligência, abandono, violência física, psicológica e financeira ou material.

A data visa justamente incentivar as denúncias de qualquer tipo de violação dos direitos da pessoa idosa, já que esta dura realidade de maus-tratos contra os idosos deve ser combatida. As denúncias de violência contra a pessoa idosa podem ser realizadas através de qualquer delegacia de polícia ou pelos canais Disque 100 (denúncia anônima) e Polícia Militar 190.

“A base da violência é o etarismo, quer dizer, a visão que o brasileiro ainda tem da população idosa. Isso precisa ser esclarecido e combatido e também com políticas públicas que deem condições de apoio às famílias para que tratem bem os seus idosos”, ressalta Maria Eliane Catunda, vice-presidente da Associação de Promoção Humana e Ação Social (APHAS), que também participou da ação de panfletagem.