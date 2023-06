Parceria viabiliza cursos profissionalizantes nas áreas de Comércio e Turismo

Poços de Caldas, MG – Uma parceria entre a Prefeitura, Acia, Sindicato de Hotéis, Senac e Instituto Federal irá disponibilizar cursos nas áreas de Turismo e Comércio para a população. O objetivo é capacitar mão de obra diante da perspectiva de um boom no turismo da cidade, em decorrência dos investimentos no setor pela iniciativa privada, após concessão dos atrativos turísticos pela Prefeitura.

Serão sete cursos, abordando temas variados, com foco no Turismo e no Comércio. Duas reuniões preparatórias, envolvendo representantes de todos os órgãos parceiros, aconteceram na sede da Associação Comercial (Acia), no início deste mês. A partir dos encontros, o Instituto Federal e o Senac vão trabalhar conjuntamente, visando atender as demandas do setor comercial e hoteleiro de Poços de Caldas.

Pela Prefeitura, as secretarias envolvidas são o Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e o Turismo. Para o secretário de Turismo, Israel Souza, com o cenário favorável ao setor na cidade, é necessário cada vez mais capacitar todo o trade, principalmente aquelas pessoas que têm contato direto com o turista. “Em um universo tão competitivo, o profissional que tiver ampla capacitação e conhecimento, sai na frente. Um receptivo de excelência é necessário para complementar a experiência do turista que vier a Poços”.

Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o secretário Franco Martins também destaca a iniciativa de capacitação de trabalhadores como uma das vertentes de ações da Sedet. “Atuamos na capacitação do trabalhador como um impulsionamento de sua carreira. A secretaria trabalha na viabilização de parcerias e promove cursos em diversas áreas, proporcionando desenvolvimento individual e também da sociedade como um todo”.

Os cursos de formação nas áreas de comércio e turismo devem ser lançados em breve, durante evento oficial promovido pela Prefeitura e Acia.