Secretário Municipal de obras destaca ações e investimento para melhorias de toda a cidade

Poços de Caldas, MG – No último domingo o Mantiqueira teve uma conversa exclusiva com o Secretário Municipal de Obras, José Benedito Damião, que compartilhou informações sobre as diversas obras em andamento na cidade de Poços de Caldas. O foco principal da entrevista foi a melhoria dos espaços esportivos, com ênfase especial no campo do Marco Divisório, além de abordar os demais locais que receberão intervenções.

Uma das principais obras mencionadas pelo secretário para o local foi a construção de uma nova pista de caminhada no Marco Divisório, uma demanda antiga da população. Além disso, Damião ressaltou a necessidade de novos vestiários, considerando a precariedade das estruturas atuais, afirmando que um novo vestiário será construído para proporcionar dignidade aos esportistas que desfurtam daquele local. Ele também mencionou a questão da água, citando reclamações da falta desse recurso nos vestiários e nos locais frequentados pelos visitantes.

Quanto aos ginásios da cidade, o secretário assegurou que nenhum deles será excluído dos planos de melhorias. Ele informou que o ginásio do bairro Cascatinha, Moleque César, está pronto para ser inaugurado em breve, enquanto a reforma do ginásio Juca Cobra, tão aguardada pela população, começará no início do segundo semestre. Outro local mencionado foi o ginásio Romeu Togni, que receberá um novo piso e passará por uma reforma completa.

Outras obras

Além das melhorias nos espaços esportivos, o secretário também abordou outras obras de importância para a cidade. Ele destacou o projeto do Centro Administrativo, considerado uma das maiores obras já planejadas em Poços de Caldas. Esse centro abrigará todas as dezoito secretarias municipais, proporcionando um local adequado para o trabalho dos servidores públicos e atendimento à população.

Outra obra mencionada foi a revitalização da Alameda Poços, que já está em andamento e tem previsão de inauguração até o final do ano. Além disso, Damião informou sobre uma licitação para a colocação de asfalto novo, no valor de dezoito milhões de reais, que abrangerá centenas de ruas da cidade. Também mencionou a nova usina de asfalto, que será gerida pelos servidores da prefeitura e inaugurada em breve, para melhorar o atendimento à cidade.

No decorrer da entrevista, o secretário ressaltou a existência de diversas outras obras em andamento e finalizadas, que não foram mencionadas por falta de tempo. Ele destacou a importância dessas obras para as crianças e jovens da cidade, visando proporcionar dignidade e condições adequadas para a prática esportiva, que pode até mesmo prepará-los para uma carreira profissional.

João Pinheiro

Durante a entrevista, José Benedito Damião, também abordou as obras em andamento na Avenida João Pinheiro. Ele esclareceu que a região está passando por um processo de renovação significativa. Uma das principais intervenções mencionadas pelo secretário é a construção de gabiões ao longo da avenida. Nesta etapa atual, aproximadamente cinco milhões de reais estão sendo investidos nessa estrutura de contenção. Além disso, está em andamento um processo de licitação para a alocação de mais quinze a quatorze milhões de reais, visando a continuação da construção de gabiões em toda a extensão da Avenida João Pinheiro. O objetivo é que até o final deste ano seja possível concluir a construção de gabiões desde o bairro Vila Nova até o shopping, proporcionando uma nova perspectiva visual e uma pista de caminhada completamente remodelada. Essas obras representam uma continuação do trabalho iniciado no ano passado.

A iniciativa de implementar gabiões na Avenida João Pinheiro visa melhorar a estabilidade e a segurança da área, além de proporcionar um ambiente mais agradável para pedestres e motoristas. Com a conclusão dessas obras, espera-se transformar a avenida em um local mais convidativo, promovendo a prática de atividades físicas e proporcionando uma experiência agradável para a comunidade.

“É importante ressaltar que essas obras fazem parte de um plano mais amplo de revitalização e desenvolvimento urbano em Poços de Caldas. A administração municipal está empenhada em promover o crescimento sustentável da cidade, tornando-a ainda mais atrativa para moradores e visitantes”, destacou Damião.

Paulista

José Benedito Damião esteve acompanhado do vereador Wellington Guimarães, o Paulista. “Ao longo dos anos, o Marco Divisório tem sido palco de diversos eventos e atividades comunitárias. No entanto, algumas demandas ainda precisam ser atendidas para proporcionar uma experiência ainda mais agradável para os moradores e visitantes”, disse Paulista. O vereador expressou sua satisfação com a atenção e dedicação do secretário em relação às melhorias no local. Com base em diálogos e interações com a comunidade Paulista destacou que tem buscado entender as necessidades e expectativas dos cidadãos em relação ao Marco Divisório. Ele se colocou à disposição para representar e trabalhar em prol das melhorias que a população espera. O vereador demonstrou otimismo quanto às melhorias significativas que estão por vir. A expectativa é de que o local seja revitalizado e aprimorado, tornando-se ainda mais atraente e funcional para todos.

Paulo Vitor de Campos

pvcampos@gmail.com