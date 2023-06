Trabalho infantil em Fabriciano

O trabalho infantil é considerado uma grave violação dos direitos humanos e também uma violência contra a infância. Mesmo assim é uma realidade em diversas partes do Brasil. Em Coronel Fabriciano (foto), de janeiro a junho, foram registradas 39 ocorrências. O trabalho de prevenção e a denúncia são importantes aliados para o combate deste crime. Os casos chegam por meio da rede de proteção, integrado por órgãos governamentais e entidades, dentre eles, Conselho Tutelar, Ministério Público, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro Pop e outros. (Diário do Aço – Ipatinga)

Canastra integra rota do astroturismo

O Parque Nacional da Serra da Canastra, em São Roque de Minas, está entrando na rota do Astroturismo – um segmento do turismo focado na divulgação científica, reconhecimento do céu, observação dos planetas e corpos celestes em geral, além de fenômenos astronômico. Desde o mês de agosto de 2021 que a região vem sendo palco de expedições desse tipo. No começo do mês foi realizada a 5ª edição do Tour Astronômico. No Brasil, fazem parte da rota o Parque Estadual do Desengano (Rio de Janeiro), a Serra da Mantiqueira e a Região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, o Vale do Paraíba, em São Paulo, além do Alto Paraíso de Goiás, em Goiás. (Folha da Manhã – Passos)

Aiuruoca faz Festa do Pinhão

A terceira edição da Festa do Pinhão retornou com todo o vigor foi um grande momento na comunidade do bairro Quatro Óleos, de Aiuruoca. Com a organização da Associação dos Moradores dos Quatro Óleos, com apoio da Prefeitura e Polícia Militar, a festa foi completa e com atrações especiais dando o máximo valor ao produto típico da terra. O evento contou com seminário, culinária, produtos artesanais, gincana do pinhão, terço de São Gonçalo e forró. A festa iniciou com a abertura do 1º Seminário local para conservação dos pinheirais e outros iniciativas que debateram a proteção ambiental da Serra da Mantiqueira e a preservação dos bosques de araucária. (Jonral Panorama – São Lourenço)

Muriaé representada nas Olimpíadas

O estudante Andrei Lima Venancio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), foi selecionado após passar por duas fases: a local, realizada em 15 de abril pela Faminas e pela Fundação Cristiano Varella (FCV), em Muriaé, e a primeira etapa do nacional, em 3 de junho, que foi on-line. Agora, com o desafio de representar a Zona da Mata mineira na competição, o jovem contará, mais uma vez, com o suporte das duas instituições na seletiva – valendo uma vaga na International Brain Bee, que será sediada nos Estados Unidos, entre os dias 31 de julho a 5 de agosto. (Gazeta de Muriaé)

18º Festival de Piacatuba em agosto

O Festival de Piacatuba, uma das maiores referências em eventos da Zona da Mata mineira, será realizado no período de 23 a 27 de agosto naquela localidade, que se transforma em destino de milhares de turistas durante o evento, atraídos pela boa música, moda de viola e os prazeres da culinária mineira. Alcançando visibilidade em todo o Brasil, já em sua 18° edição, o Festival de Piacatuba tem a produção de Maria Lúcia Braga e reúne artistas de projeção nacional e novos talentos da música raiz. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Conecta Minas acontece em Belo Horizonte

A Câmara da Indústria da Comunicação da Federação das Indústrias de Minas Gerais realizará o I Conecta ComMinas, no dia 4 de julho. O evento acontece no auditório da Fiemg a partir das 16 horas, reunindo veículos de comunicação de todas as regiões de Minas e as principais agências de publicidade do estado. O Conecta ComMinas contará com a participação do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digitais do Estado de Minas Gerais (Sindijori), Sindicato das Agências de Publicidade e Propaganda de Minas Gerais (Sinapro), Associação de Mídia Exterior de Minas Gerais (Asdoor), com apoio da Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt), Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de Belo Horizonte (Sinejor). (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Circuito dos Escritores Formiguenses em julho

A terceira edição do Circuito dos Escritores Formiguenses acontecerá na última semana de julho, entre os dias 25 e 28. O evento é uma promoção da Secretaria Municipal de Cultura e a programação, que é gratuita, contará com homenagens a escritores, sarau de poesias, lançamento de livros e rodas de conversa. O Circuito dos Escritores Formiguenses é realizado nesse período porque no dia 25 de julho é comemorado o “Dia do Escritor”. Com isso, foi criada a Lei 4.359, de 2010, que instituiu a “Semana do Escritor Formiguense”, de autoria do prefeito Eugênio Vilela, quando era vereador. (O Pergaminho – Formiga)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

