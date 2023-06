Traficante de drogas é preso em operação na Zona Leste de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (19), as forças policiais do Tático Móvel e ROCCA da Polícia Militar realizaram a prisão de um traficante de drogas em uma operação na rua Acácia, localizada no bairro Santo André, na zona leste da cidade.

A ação foi desencadeada devido ao histórico de tráfico de entorpecentes na região, bem como à atitude suspeita do indivíduo abordado, que durante a revista arremessou um objeto vermelho no telhado de uma residência próxima.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito a quantia de R$ 52,00 em dinheiro. O objeto arremessado revelou-se um tubo de doces da marca M&M, porém, ao ser aberto, constatou-se que continha 12 papelotes de cocaína em seu interior, ao invés do esperado chocolate.

Utilizando-se de um cão farejador, a equipe policial realizou buscas nas imediações, resultando na localização de mais dinheiro, totalizando a quantia de R$ 1.231,00.

O indivíduo detido em flagrante foi identificado como J. C. O., um homem de 35 anos de idade. Ele e todos os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial, onde serão tomadas as medidas cabíveis.