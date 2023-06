Equipes levam música e reflexão para os alunos da E.M. Professor Antônio Sérgio Teixeira

Poços de Caldas, MG – Na última sexta-feira (19), foi realizada na Escola Municipal Professor Antônio Sérgio Teixeira, no bairro Santo André uma ação educativa do Programa Saúde Escola (PSE).

Na ocasião estiveram presentes o grupo de rappers poçoscaldense, Mensageiros do Gueto, mais um convidado do grupo o LIPE estes os quais através do Projeto Social – Devia ter te Ouvido tem levado muito som e reflexões sobre cultura, cidadania e empoderamento para a vida às escolas e espaços coletivos da cidade.

O integrante do grupo Mensageiros do GUETO, Alex falou sobre o objetivo da ação. “O projeto apesar de ter nascido de uma perda, veio pra trazer vida e esperança a cada jovem das periferias da cidade e do país por onde passou, é um meio de cuidado direto com aqueles que nem o dinheiro nem a mídia alcança.” O assistente social do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Atenção Básica, Vinícius Souza falou sobre o trabalho realizado dentro do PSE. “Frisamos que o PSE se constitui em uma estratégia de integração e articulação intersetorial (Políticas da saúde, educação e demais parceiros comunitários) com foco a promover atividades coletivas a alunos das redes municipais e estaduais de ensino sobre temáticas diversas voltadas à saúde coletiva, prevenção das violências, promoção de uma cultura de paz, dentre outras.”