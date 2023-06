Estudante-atleta de Poços se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros

Poços de Caldas, MG – Entre os dias 12 e 14 de junho de 2023, ocorreram os Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s) na cidade de Brasília, Distrito Federal. Nesta fase da competição, foram disputadas as modalidades de esportes individuais, como atletismo, atletismo paradesportivo, natação, badminton e taekwondo. Os estudantes-atletas representaram suas faculdades, universidades, cidades e projetos esportivos.

A Federação Universitária Mineira de Esporte (FUME) desempenhou um papel fundamental na organização do desporto universitário em Minas Gerais. A FUME foi responsável por coordenar as seletivas das modalidades, convocar técnicos e estudantes-atletas, realizar inscrições e cuidar da logística das viagens.

Neste evento, o professor Sídnei Carlos de Parolis e a estudante-atleta Rafaela Cristine Maciel de Sousa foram convocados para integrar a Seleção Mineira Universitária de Minas Gerais. A convocação encheu-nos de felicidade e realização, demonstrando a confiança da FUME em nosso trabalho para representar nosso estado.

Rafaela participou de duas provas, o arremesso do peso e o lançamento do disco. No arremesso do peso, conquistou a segunda posição, com a marca de 14,61 metros. Já no lançamento do disco, alcançou o quarto lugar, com a marca de 42,57 metros.

A estudante-atleta representou na competição a Faculdade Pitágoras/Anhanguera, campus Poços de Caldas, além do Projeto Atletismo Poços de Caldas – “Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo” e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Poços de Caldas.