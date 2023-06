Ginasta de Poços é convocada para integrar tradicional equipe de São Paulo

Poços de Caldas, MG – A jovem ginasta de onze anos, Giovana Senna, natural de Poços de Caldas, foi recentemente selecionada para fazer parte de uma tradicional equipe de ginástica rítmica em São Paulo. Após se destacar em uma importante competição da Federação Paulista de Ginástica Rítmica, Giovana recebeu o convite para integrar a equipe do Clube Campineiro de Regatas e Natação (C.C.R.N.), localizado em Campinas, São Paulo.

Com um início promissor na ginástica rítmica aos sete anos de idade, Giovana Senna demonstrou dedicação e talento excepcionais para a modalidade. Seu treinamento e aprimoramento ocorreram, em grande parte, no projeto Volare, apoiado pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e patrocinado pela Unimed. Ao longo de sua jornada, a ginasta participou de diversas competições, conquistando medalhas e se destacando em seu desempenho. “Estou muito feliz e empolgada por ter sido selecionada para integrar a equipe do Regatas. Será uma grande oportunidade para desenvolver minhas habilidades e buscar novas conquistas”, afirmou Giovana Senna.

O Clube Campineiro de Regatas e Natação (C.C.R.N.) possui uma tradição consolidada na ginástica rítmica do interior do Estado de São Paulo. Fundado em 1918, o clube tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e promoção da modalidade na região. Ao longo dos anos, o C.C.R.N. conquistou diversos títulos e formou atletas de destaque.

A instituição conta com uma equipe de treinadores experientes e dedicados, que proporcionam um ambiente propício para o desenvolvimento dos talentos individuais. Além disso, o clube oferece instalações adequadas e modernas para o treinamento de suas atletas. “Agradeço à Volare e a todos os treinadores do projeto, assim como aos outros com os quais já treinei, como Marcela e o Branco, por tudo o que me ensinaram. Sem eles, não teria alcançado essa conquista”, acrescentou Giovana. A mãe de Giovana, Fernanda Lago, também expressou sua gratidão pela oportunidade e pelo suporte recebido: “Estamos orgulhosos da dedicação e do talento da Giovana. Agradecemos a todos que contribuíram para sua formação e estamos confiantes de que ela continuará brilhando nessa nova fase”.