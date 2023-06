Incêndio destrói parte de residência no bairro Monte Almo,  em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta segunda-feira (19), um incêndio ocorreu na Alameda Nova Adelina, nº 67, no bairro Monte Almo, em Poços de Caldas. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que atuaram rapidamente para controlar as chamas e garantir a segurança no local.

Ao chegarem ao endereço, os bombeiros constataram que as chamas já estavam praticamente extintas, restando apenas danos materiais. Felizmente, não houve vítimas, apenas o morador da residência, cuja identidade não foi divulgada, sofreu ferimentos leves. No entanto, ele recusou atendimento hospitalar e apresentava sinais de embriaguez.

O imóvel atingido pelo fogo encontrava-se em condições precárias, com um grande volume de lixo acumulado, incluindo roupas velhas, materiais recicláveis e restos de móveis. As chamas se limitaram a consumir esses materiais, afetando apenas dois cômodos da residência.

Apesar dos esforços das autoridades presentes, o morador não soube apontar a origem do incêndio, o que dificulta a investigação das causas do ocorrido. A PMMG, que já estava no local, acompanhou todo o desenrolar da atuação dos bombeiros, garantindo a segurança e colaborando na apuração dos fatos.