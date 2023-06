Recesso escolar na Rede Municipal de Ensino será de 5 a 21 de julho

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que o recesso escolar para os estudantes da Rede Municipal de Ensino será de 5 a 21 de julho, retornando na segunda-feira, 24 de julho.

O ano letivo teve início em 6 de fevereiro nas 25 escolas, 45 Centros de Educação Infantil municipais e quatro unidades conveniadas, que atendem 11.726 alunos no Ensino Fundamental, 502 alunos no Ensino Médio e 5998 crianças na Educação Infantil.

Já para os servidores da Educação, o recesso escolar compreende o período entre 5 e 20/7, com retorno ao trabalho no dia 21 para organização das unidades e planejamento do segundo semestre.

O recesso escolar é o intervalo entre os semestres letivos, quando equipe, professores e alunos não têm compromissos relacionados ao calendário escolar. “É um momento importante de descanso que tem impacto na relação ensino-aprendizagem. Nossa sugestão é que as famílias aproveitem o momento para oferecer dias de descanso às crianças, com uma rotina mais leve e horários mais flexíveis, dentro do possível”, destaca a secretária adjunta de Educação, Deborah Brianezi.