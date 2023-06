Triatleta Luiz Felipe brilha em competição Xterra em Bonito-MS

Poços de Caldas, MG – No último sábado, dia 17, o triatleta Luiz Felipe marcou presença em Bonito, no estado de Mato Grosso do Sul, para participar da 3ª etapa do Xterra, nas modalidades de triatlo e corrida trail run. O atleta representou sua cidade, Poços de Caldas-MG, e conquistou excelentes resultados durante o evento.

A prova de triatlo teve como cenário o Estrela do Formoso, onde os competidores enfrentaram desafios em diferentes modalidades. Luiz Felipe brilhou na natação no Rio Formoso, completando 1 km com maestria. Em seguida, encarou os 21 km de mountain bike com determinação e mostrou sua habilidade e resistência. Por fim, concluiu os 6 km de corrida trail com garra, garantindo a segunda posição no pódio.

No mesmo dia, o atleta também participou da prova de trail run de 5 km, que aconteceu no centro da cidade de Bonito, passando pela famosa trilha da boiadeira. Luiz Felipe mostrou seu talento e conquistou o título de campeão nessa categoria, demonstrando sua versatilidade como esportista.

Em sua agenda de competições, o triatleta já tem dois próximos desafios marcados. No dia 25 de junho, ele estará presente no XCO Rota do Vulcão, em Andradas-MG, e no dia 1º de julho, na 4ª etapa do Xterra, em Caraguatatuba-SP. Essas competições prometem ser emocionantes e Luiz Felipe está pronto para enfrentar novos obstáculos e buscar novas conquistas.

O atleta é patrocinado pela Associação Atleta Caldense e faz questão de agradecer aos apoiadores e incentivadores que contribuem para seu sucesso esportivo. Ele expressa sua gratidão à Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, com destaque para a incentivadora Alcoa Alumínio S/A, e ao Projeto de Patrocínio Municipal da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Além disso, conta com o apoio da Barbearia Costa, Laboratório Bioanalise, Center Bike Andradas, Physical Clínica, Dechichi Bike Fit, Daniel Queiroga e Copiativa.

Com seu talento, dedicação e apoio da comunidade esportiva, Luiz Felipe segue conquistando resultados expressivos e se tornando um exemplo de superação e excelência no esporte.