Atleta de Poços de Caldas se destaca nos Jogos Universitários Brasileiros 2023

Poços de Caldas, MG – Entre os dias 11 e 14 de junho, o atleta-estudante Samuel Venâncio da Silva representou com excelência a cidade de Poços de Caldas e a Universidade Federal de Alfenas nos Jogos Universitários Brasileiros 2023, realizados em Brasília-DF. Participando da prova de Lançamento de Dardo, Samuel conquistou uma vaga na final em uma disputa acirrada.

O desempenho de Samuel é fruto de muita dedicação e esforço, além do apoio fundamental de sua equipe técnica e colaboradores. O atleta faz questão de expressar sua gratidão ao treinador Wellington Nunes, ao professor Carlos Gamboa, à fisioterapeuta Thays Cruz, ao presidente da universidade, Jeferson Wesley dos Santos, e a todos os profissionais da Universidade Federal de Alfenas que contribuíram para sua participação no campeonato. Além disso, Samuel destaca a importância da academia Espaço Vip, que cedeu o espaço para a realização de seus treinamentos, e agradece a Mike Zafra por seu apoio diário, auxiliando em todos os treinamentos e competições ao longo das temporadas.

A presença de Samuel nos Jogos Universitários Brasileiros é um motivo de orgulho para Poços de Caldas e evidencia a importância do esporte como uma ferramenta de representação e superação pessoal. A dedicação do atleta e o apoio de sua equipe demonstram o comprometimento e o esforço necessário para alcançar resultados expressivos.

Acompanhe as próximas etapas do campeonato para saber mais sobre a participação de Samuel Venâncio da Silva e torcer pelo seu sucesso na final do Lançamento de Dardo.