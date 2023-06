Inverno começa nesta quarta menos rigoroso, influenciado pelo El Niño

Brasília, DF – O inverno começa oficialmente às 11h58 desta quarta-feira (21) no Brasil e terá duração até às 3h50 do dia 23 de setembro. No entanto, este ano a estação mais fria do ano promete temperaturas mais amenas devido à influência do fenômeno El Niño.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região da Linha do Equador, o que causa mudanças na circulação de ventos e na distribuição de chuvas em todo o planeta. Portanto, nesse inverno, a previsão é de chuvas abaixo da média nas regiões Norte e Nordeste, enquanto o Sudeste e o Sul podem esperar por volumes maiores de precipitação.

Segundo a meteorologista Danielle Ferreira, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o impacto do El Niño no Brasil geralmente resulta em redução de chuvas nas regiões Norte e Nordeste, enquanto o Sul e o Sudeste experimentam aumento das precipitações. Quanto à temperatura, há uma tendência de elevação em grande parte do país, o que pode aumentar o risco de queimadas no Brasil central. Dessa forma, espera-se um inverno menos rigoroso devido ao El Niño.

No entanto, a meteorologista ressalta que não se pode descartar a possibilidade de entrada de massas de ar frio e formação de geadas em áreas de maior altitude nas regiões Sul e Sudeste.

É importante que as pessoas estejam preparadas para as variações climáticas típicas dessa estação, mantendo-se informadas sobre as previsões meteorológicas e tomando as devidas precauções para lidar com as condições adversas que possam surgir.