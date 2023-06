Meninos de toda região participam de avaliação em Poços, feita pelo ex-jogador Balu

Poços de Caldas, MG – O sonho em se tornar jogador de futebol levou um grande número de meninos ao estádio do Marco Divisório no último domingo. A avaliação foi feita numa parceria da Academia de Futebol Yoorin Curimbaba com o Santos Futebol Clube. Balu, ex-jogador do Peise foi o responsávelpor garimpar os talentos na cidade.

Marcelo Rodrigues, da Academia de Futebol Yoorin Curimba destacou a importância do evento e do bom relacionamento com vários clubes do futebol brasileiro.

Marcelo ressaltou que a academia já possui parcerias com clubes como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético, Ferroviária, além do Santos, e que a avaliação em Poços de Caldas era uma oportunidade aberta para garotos de várias regiões, incluindo o interior paulista e Minas Gerais.

Avaliação não se limitou apenas ao projeto da Academia de Futebol Yoorin Curimbaba, mas sim em proporcionar uma chance para todos os garotos que têm o sonho de se tornar jogadores de futebol. Ele ressaltou a importância de agregar talentos de diferentes lugares e respeitar o processo de formação desses jovens atletas.

Durante a entrevista, Marcelo salientou que não é fácil concretizar o sonho e ser um jogador profissional, mas disse que o objetivo é levar para todos os meninos a importância do esporte na vida deles. “Difícil evitar a decepção daqueles que não foram selecionados, mas temos casos no futebol de meninos que são reprovados e algumas avaliações e acabam aprovados em outra. Para ele a ansiedade muitas vezes vem das famílias, que têm grandes expectativas em relação aos filhos se tornarem jogadores de futebol e destacou a importância de entender que o processo de formação no futebol é gradual e precisa ser respeitado.

“Os pais nem sempre compreendem as decisões tomadas, como quando um garoto fica no banco de reservas ou é escalado em uma categoria acima da sua idade. Os meninos mais novos não devem ser cobrados, pois estão em uma fase de formação em que precisam se divertir e entender que o futebol ainda não é um compromisso absoluto em suas vidas”, disse.

A presença de Balu, responsável pela avaliação dos garotos em Poços de Caldas foi bastante destacada por Marcelo. “O o trabalho mais difícil não está no clube, como o Santos, mas sim na base, onde é necessário um trabalho bem lapidado para que o jogador se desenvolva e esteja preparado para a oportunidade de atuar em um clube profissional”, disse Marcelo que ainda mencionou que existem exemplos em Poços de Caldas de garotos que não conseguiram seguir carreira no futebol, mas também há casos de jovens que entenderam o processo de formação e estão trilhando um caminho de sucesso em clubes como Palmeiras, Cruzeiro e outros.

O ex-jogador de futebol Luiz Carlos Carvalho dos Reis, mais conhecido como Balu, agora atua como avaliador de talentos. Sua trajetória no futebol começou aos nove anos no Santos Futebol Clube, onde passou por todas as categorias de base até o sub-20. Em seguida, teve passagens por Portuguesa Santista, Ferroviária e Cruzeiro, chegando ao ápice de sua carreira ao representar a seleção brasileira em dois jogos.

Após encerrar sua carreira como jogador, Balu seguiu como treinador em categorias de base na China, Dubai e Catar. Há quatro anos, recebeu um convite para trabalhar como captador de talentos no Santos Futebol Clube, viajando pelo Brasil em busca de jovens promissores.

No contexto de Poços de Caldas, Balu elogiou a organização e a qualidade dos atletas que estiveram na avaliação. Ele destacou a importância de prestar atenção aos detalhes desde o momento em que a bola começa rolar. O nível dos jogadores avaliados foi considerado alto pelo avaliador.

Ao Mantiqueira Balu destacou que o trabalho de captador de talentos do Santos Futebol Clube é reconhecido como uma iniciativa de longa data e que conta com uma equipe de seis observadores que percorrem todo o Brasil em busca de jovens habilidosos. “O clube tem o privilégio de encontrar talentos em diferentes regiões do país, e a peneira em Poços de Caldas faz parte desse esforço contínuo”, disse ele.

Fizeram parte da avaliação os seguintes professores da Academia de Futebol Yoorin/Curimbaba: Adauto, Kallo, Matheus, Dionísio, Marcelo e Pedro. “Queremos agradecer o total apoio da Secretaria Municipal de Esportes que cedeu o campo do Marco Divisório para este evento”, finalizou Marcelo Rodrigues.

