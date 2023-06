Operação em Andradas resulta em prisões por receptação de fiação de torres de telecomunicações

Andradas/MG – No dia 20/06/2023, uma operação policial conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi deflagrada em Andradas para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. A ação visava desmantelar uma quadrilha suspeita de receptação de fiação de torres de telecomunicações que têm afetado a cidade nos últimos meses.Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam cabos elétricos e carcaças de antenas pertencentes à operadora de telefonia móvel TIM. Esses materiais foram encontrados na posse das duas pessoas investigadas, que foram capturadas em flagrante delito.

Os suspeitos foram imediatamente encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Posteriormente, um dos indivíduos foi conduzido ao sistema prisional, enquanto o outro responderá em liberdade mediante o pagamento de fiança.

As investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. A Polícia Civil solicita que a população colabore com informações relevantes que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos, por meio do disque-denúncia, garantindo assim a segurança e a eficiência dos serviços de telecomunicações na cidade de Andradas.