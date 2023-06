Posse ilegal de arma de fogo leva a apreensão de quatro revólveres e munição

Poços de Caldas, MG – – Uma operação policial realizada nesta quarta-feira (21), resultou na apreensão de quatro armas de fogo e munições em uma residência situada na Morada das Flores, em Poços de Caldas.

A ação foi desencadeada após informações obtidas pela equipe da P2, que indicavam a posse ilegal de armas de fogo no local. Com a autorização do proprietário, os agentes realizaram uma busca minuciosa no interior da casa, onde encontraram quatro revólveres de calibre .32, além de três munições de calibre .38 e 27 munições de calibre .32.

Um indivíduo, identificado como conduzido, foi detido durante a operação e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais necessárias.

A equipe responsável pela operação foi composta por membros da Polícia Militar, incluindo o Sargento Clécio, , o Cabo Júlio, e o Cabo Gustavo. Além deles, também estiveram presentes o Sargento Wagner Oliveira, o Sargento Alexandre, o Cabo Barreto, o Tenente Godoy, o Cabo Fernandes, o Cabo Borges, o Soldado Nogueira, o Sargento Denio e o Sargento Adriano.