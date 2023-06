Previsão do tempo nesta quarta-feira, 21, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 21, é de céu claro e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 20 graus e a mínima de 08 graus.

Minas Gerais

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 21, é de céu claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados no Sul/Sudoeste. Na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida. Já na Central Mineira, Norte, Noroeste e Triângulo/Alto Paranaíba, névoa seca. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 3 e a máxima de 31°C.