Secretário de Saúde realiza visita na ACIA para buscar parceira para o projeto

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta terça-feira (20), o secretário de Saúde Thiago Mariano acompanhado da Assistente Social Patrícia Carla Pereira esteve na Associação comercial, industrial e agropecuária Poços de Caldas (ACIA) para apresentação do programa “Saúde Fila Zero” e a captação de parcerias dentro do projeto “Empresa Amiga da Vida”.

O secretário de saúde, Thiago Mariana falou sobre o objetivo da reunião. “O município custeará a maior parte dos procedimentos represados até dezembro de 2022 que estão dentro do programa ‘Saúde Fila Zero’, mas podemos também contar com o apoio da iniciativa privada. Essa reunião foi para esclarecer dúvidas e contar com o apoio da ACIA que já é grande parceira do município.”

O projeto “Empresa Amiga da Vida”, visa através da responsabilidade social realizar a captação de empresas que se interessem na parceria com a secretaria de Saúde para atendimento da população, podendo contribuir com as ações que serão executados pelo programa.

As empresas participantes receberão selos de “Empresa Amiga da Vida” mediante a quantidade de procedimentos doados para a saúde: R$ 1 mil em procedimentos (bronze), R$ 3 mil em procedimentos (prata), R$ 5 mil em procedimentos (ouro) e R$10 mil em procedimentos (diamante).

O presidente da ACIA, Giovani Granato recebeu o secretário de saúde e se comprometeu a incentivar os associados a comprarem a ideia do projeto “Empresa Amiga da Vida”. Segundo ele uma população saudável contribui com a economia.”

Após a captação das empresas, será realizado um evento para a assinatura dos termos parcerias com as “Empresas Amigas da Vida.”