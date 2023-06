Sensei Júnior conquistou 3ª Colocação no Campeonato Paulista Master de Judô

Poços de Caldas, MG – No último sábado (17) aconteceu, na cidade de Ribeirão Preto, o Campeonato Paulista Master de Judô, evento oficial da Federação Paulista de Judô. O torneio conta com a presença de medalhistas e ex-campeões mundiais da modalidade oriundos de todas as regiões do Estado e acontece uma vez por ano.

A Caldense foi representada pelo Sensei Júnior, que obteve a 3ª colocação na categoria após lutas duríssimas que foram decididas no Golden score (tempo extra). Na primeira luta a vitória veio por ippon logo no início do combate. No segundo confronto os lutadores foram para o Golden score e o vencedor só foi decidido aos 10 minutos de combate, onde o sensei foi derrotado por pontos, sendo a decisão do árbitro na aplicação da penalidade. Na disputa pela terceira colocação a luta novamente foi para o Golden score, onde o sensei Júnior novamente venceu por ippon.

O atleta da Caldense destaca que toda a preparação foi e é realizada na Caldense, tanto a parte física como a parte técnica, sendo que a seção de condicionamento está a cargo do Professor Wander. “O professor Wander vem fazendo um trabalho excepcional comigo, cuja primeira fase foi a de perda de peso (6 Kg) e seguiu com o fortalecimento. Me senti muito bem e fisicamente estava sobrando na competição, só tenho a agradecer a esse profissional”, disse o Sensei, detalhando o trabalho e o bom resultado adquirido na preparação.

A aulas do Sensei Júnior acontecem de segunda a quinta-feira, das 16 às 19:00.