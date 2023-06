Polícias Militar e Civil deflagram operação de combate a furtos na cidade

Poços de Caldas, MG – No dia 21 de junho de 2023, uma operação policial conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi deflagrada na Zona Sul da cidade de Poços de Caldas. O objetivo da operação era cumprir mandados de busca, apreensão e prisão preventiva emitidos pela Justiça contra três indivíduos suspeitos de terem cometido vários furtos a residências nos últimos meses.

Os suspeitos, identificados como P.A.P, de 19 anos, H.G.J, de 20 anos, e W.N.L, de 20 anos, foram capturados pelas autoridades durante a execução dos mandados. Durante as buscas, os policiais apreenderam uma arma de fogo, uma grande quantidade de drogas, incluindo maconha, “crack” e cocaína, dinheiro, uma balança de precisão, além de diversas ferramentas e aparelhos eletrônicos que foram identificados como produtos dos furtos investigados.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para a formalização dos procedimentos de polícia judiciária e posteriormente conduzidos ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A ação policial contou com a participação de 23 agentes das polícias civil e militar, incluindo o auxílio de um cão farejador da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães).

A operação teve como objetivo principal reprimir de forma qualificada as infrações penais, com foco especial nos delitos patrimoniais ocorridos na cidade. Durante as diligências, foram apreendidos diversos materiais, entre eles relógios, celulares, uma motocicleta, um veículo, drogas, uma arma de fogo, joias e um televisor.