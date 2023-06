Unimed Poços abre inscrições para o segundo Curso para Gestantes de 2023

Poços de Caldas, MG – A Unimed Poços de Caldas está com inscrições abertas para o segundo Curso para Gestantes de 2023. Destinado a gestantes e acompanhantes, serão quatro encontros, entre 03 e 06 de julho, no auditório da Unimed Poços, das 18h às 20h.

O Curso para Gestantes da Unimed Poços é uma oportunidade valiosa para as futuras mamães se prepararem para a chegada do seu bebê, adquirindo conhecimentos fundamentais sobre gestação, parto, amamentação e cuidados com o recém-nascido. Com a participação de pediatra, obstetra, psicólogo, nutricionista fisioterapeuta e enfermeira obstetra, a capacitação oferecerá informações atualizadas e esclarecimentos sobre questões relevantes para uma gestação tranquila e segura.

“A Unimed Poços tem o compromisso de proporcionar um atendimento de qualidade e acolhimento aos seus beneficiários e comunidade. O Curso para Gestantes é uma iniciativa importante para auxiliar as futuras mamães e seus acompanhantes a enfrentarem esse momento especial com conhecimento e segurança”, afirma Amanda Souza, enfermeira obstetra da cooperativa de saúde.

É importante destacar que o curso é totalmente gratuito, porém as vagas são limitadas. Para garantir a participação, é imprescindível realizar a inscrição antecipadamente. Os interessados podem se inscrever através do formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOFLVSUNzdiq1N9SvRA4ds2nC2Y9iqXHJMMLwCd95EHgZ-eA/viewform ou pelos telefones (35) 3729-3366 e (35) 3729-3373.

Serviço

Curso para Gestantes – Gratuito

Horário: 18h às 20h

Quando: 03 a 06 de julho

Onde: Auditório da Unimed Poços | Avenida Gentil Messias Kitate, 225 – Vila Cruz

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOFLVSUNzdiq1N9SvRA4ds2nC2Y9iqXHJMMLwCd95EHgZ-eA/viewform

Mais informações: (35) 3729-3366 e (35) 3729-3373