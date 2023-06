Caratinga recebe Giro Fiemg

O Giro pela Regional chegou em Caratinga com duas palestras (foto) para o setor de alimentação. O evento promovido pela Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço – Sinpava e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Minas reuniu empresários, representantes do poder público e empregados das indústrias alimentícias na Associação Comercial e Industrial de Caratinga. Antônio Eugênio Fernandes, presidente do Sinpava, destacou a importância do associativismo e que Caratinga tem muitas empresas do setor alimentício com grande potencial competitivo. (Diário de Caratinga)

Cidades recebem o Escola Transforma

Entre os dias 19 e 22 de junho, cerca de 630 estudantes de cinco escolas municipais localizadas em zonas rurais dos municípios de Madre de Deus, Lavras, Três Corações e Alfenas terão um dia dedicado a vivenciar ações implementadas pelo Projeto Escola Transforma em suas instalações. O objetivo do projeto é proporcionar conquistas pedagógicas e melhorias na estrutura física dos estabelecimentos educacionais e, assim, contribuir para alavancar os indicadores de qualidade da educação municipal. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Justiça cassa diploma de vereador

A Justiça Eleitoral acatou representação especial ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral alegando a captação ilícita de recursos com fins eleitorais, consubstanciada no abuso de poder econômico, e cassou o diploma do vereador Elson Lima, da Câmara Municipal de Nanuque. Por entender que houve consistência na argumentação do Ministério Público Eleitoral, o juiz decidiu pela cassação do diploma a ele conferido e, por via de consequência, a perda do mandato eletivo, bem como a declaração de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito em que se verificou o ilícito. Da decisão, cabe recurso. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Prefeitura amplia a UPA em Araguari

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Araguari assinou a ordem de serviço para ampliação da UPA. A construção dessa estrutura é uma parceria da Prefeitura Municipal de Araguari, através da Secretaria de Saúde, e Centro Universitário Imepac e conta com um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão e 700 mil. Segundo a prefeitura, estão sendo construídos consultórios, salas de hidratação e medicamentos, salas de triagem. Além disso, toda a estrutura da unidade passa por reforma. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Número de DSTs aumentam em Araxá

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), alerta a população sobre o aumento no número de casos de doenças sexualmente transmissíveis em Araxá. O alerta é principalmente quanto à sífilis e a Aids. Somente em 2023, já foram registrados 219 casos de sífilis e 18 de Aids. De acordo com a coordenadora do CTA, Roberta Duarte da Silva, é muito importante a conscientização da população sobre o uso do preservativo. “As doenças transmitidas pelo sexo sem proteção são graves e, por isso, a prevenção é muito importante” explica. (Correio de Araxá – Araxá)

Bacia do Ribeiro Bonito terá saneamento

Foi assinado nesta semana o Termo de Cooperação entre a Prefeitura de Caeté e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, que vai levar saneamento básico e produção de recursos hídricos a mais de 100 famílias caeteenses. No valor de 619 mil reais, o projeto é captado pela Agência Peixe Vivo, associação civil ligada ao CBH Velhas, e será executado por uma empresa contratada pelo comitê, a Nippon Koei. Os recursos, segundo o consultor do CBH Velhas, Élio Domingos, são provenientes de uma taxa que os usuários pagam para utilizar a água na bacia do Rio das Velhas. (Jornal Opinião – Caeté)

Curso de engenharia tem conceito máximo

O curso de engenharia química do Centro Universitário de Formiga obteve conceito 5 no Recredenciamento do Ministério da Educação. A visita dos avaliadores à instituição ocorreu recentemente. Os especialistas analisaram os documentos, o projeto pedagógico e outras ações educacionais. A equipe também conheceu a estrutura do campus, com seus diversos laboratórios que refletem a excelência do ensino. Na Biblioteca, os profissionais constataram as obras de qualidade oferecidas aos alunos. (Últimas Notícias – Formiga)

Valadares entre as 10 de novas empresas

Governador Valadares tem se destacado no cenário empresarial ocupando o 8º lugar no ranking dos municípios mineiros com maior número de novas empresas criadas em 2023, segundo dados divulgados pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), neste mês de junho. No período de 1º de janeiro a 16 de junho de 2023, foram registradas a abertura de 536 novas empresas em Governador Valadares. Além disso, o município contabilizou a inclusão de 2.323 novos microempreendedores individuais no mesmo intervalo de tempo. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

