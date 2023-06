Cidep se destaca no Jemg Paralímpico e conquista grandes resultados para Poços

Ipatinga, MG – A cidade de Ipatinga, localizada no Vale do Aço, sediou a etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) Paralímpico. A competição teve início no dia 12/6 e foi encerrada no dia 17, reunindo mais de 450 estudantes-atletas de 76 instituições de 30 municípios do estado.

O evento contou com disputas em seis modalidades paralímpicas: atletismo, bocha, goalball, natação, parabadminton e tênis de mesa. A presença de tantos estudantes-atletas destaca a importância do esporte adaptado e inclusivo, oferecendo oportunidades para jovens com deficiência demonstrarem suas habilidades e talentos esportivos.

Dentre as instituições participantes, o Clube CIDEP de Poços de Caldas foi um dos destaques, competindo em três modalidades: bocha paralímpica, goalball e atletismo. O atleta Allan Carlos, de 17 anos, da modalidade de bocha paralímpica, expressou sua satisfação em participar do evento, agradecendo ao apoio da equipe técnica do CIDEP e comemorando seu resultado como tricampeão escolar estadual de Minas Gerais. Ele ressaltou a importância do esporte em sua vida e agradeceu a todos que torceram pela equipe.

O técnico de bocha paralímpica e auxiliar técnico do goalball, Bruno Santos Pereira, destacou o encerramento de um ciclo escolar para um atleta de bocha paralímpica e o início de um novo ciclo para os atletas do CIDEP. Ele enfatizou o impacto positivo do esporte na vida dos praticantes, fornecendo direcionamento e sentido, especialmente para aqueles em vulnerabilidade social.

O time de goalball do CIDEP conquistou a medalha de ouro na competição, com destaque para Brian Robert Rosa Rodrigues, que agradeceu ao apoio e incentivo da equipe do CIDEP.

Os atletas Geovanna Vitti e Marcos Vinicius Pereira dos Santos, da modalidade de atletismo, também tiveram ótimos desempenhos. Geovanna, de 13 anos, foi campeã nas provas dos 75 metros e 250 metros rasos, enquanto Marcos Vinicius, de 12 anos, conquistou três medalhas, sendo duas de ouro e uma de prata, nas provas dos 65 metros, 150 metros rasos e lançamento de pelota.

Os técnicos de atletismo, Robson Alvarenga e Jonas Roque Cruz, expressaram sua satisfação com os resultados obtidos pelos atletas do CIDEP. Destacaram o comprometimento, dedicação e técnica dos jovens atletas, que agora se preparam para a próxima fase da competição, o Regional, que será realizado em Brasília.

Para a psicóloga esportiva Adriana Barcelos, participar do Jemg pela primeira vez como psicóloga do Cidep foi uma experiência enriquecedora. “Poder estar próxima e dar suporte nos diferentes momentos da competição, vê-los dando o seu melhor e o brilho nos olhos ao experienciar novas vivências é o que nos faz ter certeza de estar no caminho certo”., disse. Uma das atletas beneficiadas pelo suporte de Adriana foi Jennifer Camilo de Almeida Rivoredo, de 15 anos, que participou das modalidades de atletismo e futebol PC devido à sua paralisia cerebral. Jennifer conquistou a medalha de ouro nas duas corridas de 400 metros, demonstrando talento e superação. Além do sucesso esportivo, ela também ressaltou a oportunidade de conhecer novas pessoas, fazer amizades e perceber a importância da responsabilidade em sua trajetória.

Eraldo Sandy dos Santos, técnico da equipe CIDEP, compartilhou sua satisfação com a participação da psicóloga e destacou a dedicação e comprometimento dos atletas do clube. Ele ressaltou que, ao longo de mais de dez anos de participação nos Jogos Escolares de Minas Gerais, a equipe do CIDEP sempre se posicionou nas primeiras colocações, graças à técnica apurada e ao empenho dos jovens atletas nos treinamentos. Eraldo expressou sua alegria e expectativa para as próximas etapas, esperando que os atletas mantenham essa mesma dedicação e comprometimento que têm demonstrado até o momento.