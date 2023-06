Conferência Municipal de Assistência Social será realizada na próxima quarta

Poços de Caldas, MG – No dia 28 de junho, próxima quarta-feira, Poços de Caldas vai sediar a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. O encontro será realizado no Instituto Federal do Sul de Minas – campus Poços de Caldas e as inscrições devem ser realizadas pelo link www.pocosdecaldas.mg.gov.br/cmas. O tema será “Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos!”.

As conferências de assistência social são instâncias que têm como atribuição a avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e ocorrem no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Sandra Maria Teixeira Pamplona Quinteiro, as conferências são instâncias máximas de deliberação e também de controle social, que têm como objetivo verificar a execução da política pública de assistência social no município. É a oportunidade de verificar quais metas estabelecidas na última conferência, realizada em 2021, já foram alcançadas e quais demandas ainda precisam ser atendidas, além de deliberar sobre novas metas, dentro dos cinco eixos que serão debatidos.

Conforme as legislações vigentes, as conferências são realizadas periodicamente, geralmente a cada dois anos.

As discussões serão estruturadas em cinco eixos: Financiamento; Controle Social; Articulação entre segmentos; Serviços, Programas e Projetos; e Benefício e transferência de renda.

Serviço

14ª Conferência Municipal de Assistência Social

Data: 28/06/2023

Local: IFSULDEMINAS (Avenida Dirce Pereira Rosa, 300 – Jardim Esperança)Inscrições: www.pocosdecaldas.mg.gov.br/cmas

Mais informações:

3697-4021.