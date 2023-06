Copa Roberta Gaio: Projeto de Ginástica Rítmica é destaque com 16 premiações

Poços de Caldas, MG – No último dia 10 de junho, a cidade de Amparo, em São Paulo, sediou a “Copa Roberta Gaio”, uma competição de iniciação esportiva de Ginástica Rítmica. O evento reuniu mais de 400 talentosos atletas, sendo que 21 deles representaram o projeto de Ginástica Rítmica do Clube da Alcoa, por meio do projeto Poços Ativa.

Com muito empenho e dedicação, as 21 crianças participantes do projeto demonstraram suas habilidades e talento durante a competição. Dentre elas, 16 foram premiadas como destaque, conquistando as melhores notas em suas apresentações. Essa participação marcante das atletas é um orgulho para o projeto e um reflexo do comprometimento da equipe.

Vale ressaltar que as aulas do projeto de Ginástica Rítmica são gratuitas e ocorrem todas as terças e quintas-feiras. As crianças interessadas em fazer parte desse programa podem entrar em contato através do número 35 99218-2651. Essa iniciativa oferece uma oportunidade valiosa para que jovens talentos desenvolvam suas habilidades na modalidade.

A competição marcou a estreia das meninas em eventos esportivos, e o desempenho surpreendente reflete o trabalho conjunto da equipe. As aulas são ministradas pela Professora Marcella Cristina Moraes, que conta com a coordenação do dedicado Erik Pereira da Silva.