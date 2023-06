Hospital da Zona Leste contará com novidades a partir da próxima semana

Poços de Caldas, MG – O Hospital Gilberto de Matos (Hospital da Zona Leste) oferta um serviço de excelência a população. Por isso a prefeitura está investindo ainda mais no local.

Mediante a isso, a partir da próxima segunda (26), o local ofertará raio-x 24 horas, para atender pacientes com encaminhamento médico mediante agendamento e também os pacientes que ficaram internados no local.

Outra novidade, é que na primeira semana do mês de julho, começará a funcionar no local 20 leitos para dar assistência aos pacientes que necessitem de internação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. O secretário de Saúde, Thiago Mariano destacou os benefícios para a população. “Após a reforma o HZL vai contar com melhor estrutura física e expansão do atendimento diagnóstico, impactando positivamente para os pacientes e equipe multidisciplinar resultando em mais segurança e tranquilidade para os pacientes e familiares.”

Além disso, o Hospital já possuí centro cirúrgico para pequenas cirurgias e atendimentos de diversas especialidades, como fisioterapia e urologia.

O Hospital da Zona Leste já passou também por uma reforma completa do telhado, que era uma demanda antiga da população. O serviço foi realizado pela empresa terceirizada e incluiu troca do telhado com substituição de pilares e ferragens, retirada das telhas antigas e montagem da estrutura metálica para colocação do novo telhado.

O prédio também passará por uma reforma completa, mantendo a estrutura original mas com adequações para levar um ambiente mais acolhedor e humanizado à população.